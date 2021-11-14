Jürgen Klopp: Donald Trump ve Boris Johnson'ın seçimleri kazanması tüm dünya için kötü bir işaret

Premier Lig ekibi Liverpool’un menajeri Jurgen Klopp, Donald Trump ve Boris Johnson’ın tüm dünya adına kötüye gidişi temsil ettiğini söyledi.

Trump, 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin 45. Başkanı olurken Johnson ise bundan yıl sonra İngiltere’nin Başbakanı olarak seçilmişti.

Trump ABD tarihinin en tartışmalı figürlerinden biri olarak kabul edilirken Johnson ise özellikle pandemi dönemindeki yönetimiyle gündem olmuştu. Klopp, bu isimlerin ilk etapta seçimleri nasıl kazandığını sorguladı.

Neler söylendi?

Alman menajer, Gabby Logan’ın Mid-Point isimli podcast’ine konuk oldu ve şunları söyledi: “Şunu söylemeyelim ki yakın zamanda Donald Trump ve Boris Johnson’ın kazandığı iki seçim, tüm dünya adına kötü bir işaretti çünkü herkes önceden bunun iyi sonuçlar doğurmayacağını biliyordu.”

“Ancak toplum olarak buna biz izin verdik ve buna inanamıyorum.”

“Şimdi biri gitti ancak diğeri hâlâ çırpınıyor. Bu inanılmaz.”

Klopp, Brexit destekçisi Nigel Farage’ı da topa tuttu

Ayrıca Klopp, Brexit’e verdiği destekle tanınan Nigel Farage’ı da topa tuttu ve sağduyu sahibi insanların İngiliz politikasında göz ardı edildiğini söyledi:

“Neden Farage ve Johnson gibi insanların toplulukları bu şekilde bir yöne sürüklemelerine izin veriyoruz?”

“Açıkçası sağduyulu insanlara ihtiyaç duyulmuyor. Ancak sorun tam da bu, işler böyle yürümemeli (oy kullandığımız insanlar veya bizi bu insanlara oy kullanmayı bir seçenek olarak sunan bu düzen).

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