"Öyle olacağını varsayıyorum" diyen DFB Spor Direktörü Rudi Völler, Mainz'daki "Uluslararası Antrenör Kongresi"nde kendisine yöneltilen ilgili soruya şu yanıtı verdi ve ekledi: "Jo Kimmich, birçok milli maçta bunun bir bayraktar, harika bir kaptan olduğunu kanıtladı. Orada büyük bir değişiklik olacağını düşünemiyorum."

Völler, cuma günü yapılan tanıtımında ön sırada oturduğu Klopp'un "inanılmaz derecede tecrübeli bir antrenör" olduğunu söyledi, ancak onun da "bu görevin ne kadar büyük bir ağırlığı olduğunu fark ettiğini" belirtti. "Ben de bu deneyimi yaşadım, sonuçta ben de bir ara dört yıl boyunca bu görevdeydim: Bu, bir kulüp takımındaki gibi değil."

Völler, eleştirmenlere karşı Nagelsmann'ı savundu: "Bunu hak etmedi"

Völler sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyanın en iyi kulüplerinde olabilirsiniz ama büyük bir federasyonda milli takım teknik direktörü olmak - ki Almanya hâlâ öyle - çok büyük bir güç. Ve şunu da fark edecek, ben bunu Julian'a (Nagelsmann) defalarca söyledim: Hangi kararı alırsanız alın - aday kadroda, ilk 11'de, taktik olarak - bunu tartışan 80 milyon insan var. Ve herkesi memnun edemezsiniz."

Völler'in yakındığına göre, Klopp'un Dünya Kupası fiyaskosunun ardından istifa eden selefi Nagelsmann, kısmen haksız yere ve çok sert eleştirildi. "Bunu hak etmedi. O üst düzey bir karakter, müthiş bir çocuk ve önünde çok büyük bir antrenörlük kariyeri var, zaten daha genç. Kısa süre içinde yeniden üst düzey bir kulüpte olacağından eminim. Bunun üzerine çok şey koyarım."





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