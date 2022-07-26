Jürgen Klopp, Darwin Nunez ile Erling Haaland'ı karşılaştırdı: "Aralarında büyük fark var!"

Kırmızıların menajeri, Premier Lig'in iki genç golcüsü arasındaki büyük farkları tespit ediyor.

Jürgen Klopp, öğrencisi Darwin Nunez ile Manchester City'nin yeni transferi Erling Haaland'ın yeteneklerini espirili bir dille ele aldı.

Liverpool, 2021/22 sezonunu şampiyon Manchester City'nin bir puan gerisinde tamamladı ve yaz transfer dönemindeki golcü hamlesiyle rakibinin gerisinde kalmadı.

Premier Lig'in iki dişli rakibinin yeni imzaları sık sık birbirleriyle karşılaştırılıyorlar ve bu kıyaslamaya Jürgen Klopp da dahil oldu.

Jürgen Klopp ne söyledi?

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Darwin Nunez ile Erling Haaland arasındaki kıyaslamaları ciddiye almadı.

İki oyuncuyu karşılaştırması istenen Alman çalıştırıcı, Viaplay Football'a espirili bir dille şu yanıtı verdi: "Biri sol ayaklı, diğeri sağ ayaklı."

"Biri Norveçli, diğeri Uruguaylı. Aralarında büyük fark var!"

"Bence Erling Haaland, Güney Amerikalı olabilir."

"Darwin, Norveçli olamaz. Norveçli forvetler biraz çılgın olma eğilimindeler."

Liverpool'un patronu daha sonra Erling Haaland'ı sevdiğini söyleyerek onun "kesinlikle harika bir oyuncu" olduğunu belirtti.

🙈Hvem kommer til å stå igjen i historiebøkene som det beste kjøpet av @ErlingHaaland og @Darwinn99? (@JanAageFjortoft) pic.twitter.com/kcVPe2rpMi — Viaplay Fotball (@ViaplayFotball) July 24, 2022

Nunez ile Haaland ne zaman karşı karşıya gelecekler?

Erling Haaland, Manchester City ile çıktığı ilk maçta gol bulmayı başardı. Bayern Münih'e karşı hazırlık karşılaşmasında yer alan Norveçliye fileleri havalandırması için 12 dakika yetti.

Darwin Nunez ise Liverpool formasıyla üç hazırlık karşılaşmasında 107 dakika süre aldı ve 4 gol kaydetti.

Premier Lig'in iki heyecan yaratan golcüleri, ilk olarak 15 Ekim'de Anfield'da karşı karşıya gelecekler.

Daha fazlası