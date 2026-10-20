Barça'nın Jeltsch ile ilgilendiği bir süredir iddia ediliyor. İspanyol gazetesi Sport'un haberine göre teknik direktör Hansi Flick, Katalan ekibinin savunmasını güçlendirmek için oyuncuyu bir numaralı transfer hedefi olarak belirledi.

Habere göre 61 yaşındaki Flick, Almanya'nın en büyük savunma yeteneklerinden biri olan Jeltsch'i bir süredir takip ediyor ve gelecek sezon için transferini istiyor. Oyuncu tarafının da Barça ile temasa geçtiği öne sürülüyor.

Ancak habere göre Inter de Jeltsch'in danışmanlarıyla görüşmeler yaptı. Son dönemde Real Madrid, Juventus, Arsenal ve Bayern Münih'in de 20 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği iddia edildi.

VfB Stuttgart: Finn Jeltsch'in yerini kim alabilir?

Jeltsch'in Stuttgart ekibiyle sözleşmesi 2030'a kadar sürüyor ancak uygun bir teklif gelirse kulüpten ayrılabileceği belirtiliyor. Geçen sezon da ayrılacağına dair söylentiler çıkmıştı. Yerine düşünülen isimler arasında, alınan bilgilere göre Olympiakoslu Panagiotis Retsos da bulunuyor. Retsos, kısa süre önce Yunanistan millî takımıyla Uluslar Ligi'nde de etkileyici bir performans sergiledi ve Bundesliga tecrübesine sahip. Şu anda 28 yaşında olan oyuncu, 2017'den 2022'nin başına kadar Bayer Leverkusen ile sözleşmeliydi ancak yeterince forma şansı bulamadığı için iki kez kiralandı.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Jeltsch ise ilk kez Almanya millî takımına davet edilmişti. Jürgen Klopp'un geniş kadrosundaki az sayıdaki oyuncudan biri olarak, hem stoperde hem sağ bekte hem de ön liberoda oynayabilen savunmacı, sahaya çıkma fırsatı bulamadı. Yine de Almanya adına parlak bir geleceği olduğuna dair şu anda hiçbir şüphe yok.

Getty Images

Jürgen Klopp'tan övgü: Millî takım teknik direktörü Finn Jeltsch hakkında ne söyledi?

Klopp da ilk kadro seçimi kapsamında düzenlediği ve büyük ilgi gören basın toplantısında bunu belli etti. Jeltsch'e özellikle değinen Klopp, "O ana kadar pek tanımadığım oyuncular arasında ilk dikkatimi çeken Finn oldu" dedi ve şunları ekledi: "Çünkü istatistiklere bakıp düşünüyorsun: Vay be, oynadığı maç sayısı, ha? Bu da ne böyle? Sonra biraz daha yakından bakınca görüyorsun: İşini çok iyi yapan, olağanüstü atletik özelliklere sahip ve top oynayabilen sıra dışı bir savunmacı."

Jeltsch, genç yaşına rağmen Bundesliga'da şimdiden 41 maça çıktı. Buna Almanya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadığı 20'den fazla maç da ekleniyor. 2. Bundesliga'da henüz ergenlik çağındayken ilk 11'in değişmez oyuncusu olmasının ardından, 2025'in başında 1. FC Nürnberg'den 9,5 milyon euro karşılığında Stuttgart'a transfer olmuştu. Gençler düzeyinde ayrıca U17 Dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşadı. 2025'te de 1. FC Köln'den Said El Mala'nın önünde, prestijli Fritz Walter Altın Madalyası'nı kazandı.

Bu sezon VfB teknik direktörü, Jeltsch'i dokuz resmî maçın sekizinde ilk 11'de sahaya sürdü; oyuncu yedi maçta 90 dakika sahada kaldı. Köln karşısında alınan 4-1'lik galibiyette Jeltsch bir de asist yaptı.



