Kulüpler ve oyuncular, kendilerini ve başarılarını mümkün olan en iyi ışık altında sunmak için son derece donanımlı PR ekipleriyle çalışıyor. Muhabirler de transferleri, görüşmeleri ya da aday gösterilmeleri büyük bir hevesle sızdırıyor. Aslında 2026 yılında Almanya futbolunda hiçbir şeyin gizli kalmadığını varsaymak gerekir. Bu bakımdan, 30 Ağustos'ta yeni ve öncesinde çok tartışılan bir organizasyonun kamuoyu o sırada fark etmeden sessiz sedasız başlamış olması gerçekten dikkat çekici.

Açılış maçından ancak iki gün sonra 2. Bundesliga ekibi 1. FC Nürnberg, çok da geniş bir erişime sahip olmayan X hesabı "ClubNachwuchs" (1471 takipçi) üzerinden "Bundesliga Talent Series'ten sonuç güncellemesi" paylaştı ve şu ifadeleri kullandı: "1. FC Nürnberg pazar günü yeni organizasyondaki ilk maçına çıktı. Keller, Scholl, Chiumento ve Moustfa'nın golleriyle Club, RB Leipzig'i 4-0 mağlup etti. Harika, çocuklar!"

Buna şu açıklama da eklendi: "Bizim için bağlayıcı olan Bundesliga yönergeleri nedeniyle yalnızca maç sonucunu ve golcüleri yayımlamakla yükümlü olduğumuz konusunda anlayış rica ediyoruz. Bunun ötesinde kadronun yayımlanmasına şu an için izin verilmiyor." Nürnberg'ün internet sitesinde maça dair bilgi yer almadı, rakip Leipzig'de de durum farklı değildi.

Bundesliga da gecikmeli olarak sadece sonucu ve golcüleri yayımladı. Bu haber daha sonra oynanan diğer maçlarla birlikte o tarihten beri güncel tutuluyor. Buna göre, 26 Alman birinci ve ikinci lig kulübünün altyapı takımlarıyla katıldığı Talent Series'te şimdiye kadar sekiz maç oynandı, son karşılaşmalar ise 16 Eylül'de yapıldı. Nürnberg ve Leipzig gibi diğer kulüpler de herhangi bir maç raporu yayımlamadı. Gelecekteki maç programları ise hiçbir yerde görülemiyor.

DFL, maçların organizasyonel ve mali nedenlerle seyirciye kapalı oynanacağını daha önce bir basın açıklamasıyla duyurmuştu. Ancak sonuçlar ve golcüler dışındaki tüm bilgilerin bu denli tutarlı biçimde saklanması yine de biraz şaşırtıcı. En azından bu uygulama muhtemelen epey fazla kafa karışıklığını önlüyor. Çünkü organizasyonun formatı ve kuralları son derece karmaşık.

Jürgen Klopp'un önerisi çoğunluğu sağlayamadı

Ancak önce bu organizasyonun neden hayata geçirildiğine bakalım. "Tartışmanın çıkış noktalarından biri, altyapı ile profesyoneller arasındaki geçiş alanında gelişim potansiyeli görmemizdi", diye açıklıyor Bayern Münih'in altyapı patronu Jochen Sauer, SPOX'a verdiği röportajda. "U17, U19 ve U23'te bazı oyuncuların hem çok az dakika aldığını hem de yüksek seviyede yeterince maç pratiği kazanamadığını tespit ettik. Aynı zamanda süre almanın gelişmek için belirleyici bir unsur olduğu görüşündeyiz."

Sauer, geçen ekimde bu soruna çözüm bulmakla görevlendirilen uzman grubunun bir parçasıydı. Grupta ayrıca Dünya Kupası şampiyonu Sami Khedira, DFL yönetim kurulu üyesi Marc Lenz, DFB genel müdürü Andreas Rettig, Eintracht Frankfurt sportif direktörü Markus Krösche, 1. FC Nürnberg'den Joti Chatzialexiou ve şu anki Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp da yer alıyordu; o dönemde Klopp, Red Bull'da Global Soccer Başkanı olarak görev yapıyordu.

Klopp, tartışmalara net bir vizyonla dahil oldu. "Almanya'da bize ait bir U21 ligine ihtiyaç olduğuna kesin olarak inanıyorum. İngiltere'de bu var: Premier League 2", demişti Haziran 2025'te Welt am Sonntag'a. Almanya'da rezerv takımlar normal lig sistemi içinde en fazla 3. Lig'e kadar mücadele ederken, İngiltere'de ayrı bir organizasyonda karşı karşıya geliyorlar. Ancak Klopp'un fikri dirençle karşılaştı. "İngiltere'de birçok kişiyle konuştum. Kendi rezerv liglerinden aslında memnun değiller", diyen Sauer, o dönemde Kicker'a yaptığı açıklamada bu nedenle Klopp'un önerisine "şaşırdığını" söylemişti.

Klopp'un bu yöndeki gerekçeleri, Leipzig altyapısındaki durumdan da kaynaklanıyordu. RBL, rezerv takımını 2017'de liglerden çekmişti ve o günden bu yana altyapı departmanı ile profesyonel takım arasında bir boşluk bulunuyor. Bugünden bakıldığında ilginç olan şu: O dönem rezerv takımın ligden çekilmesi, Philipp Treu adlı bir oyuncunun 2017'de Leipzig'den SC Freiburg'a geçişinde belirleyici bir rol oynamış olmalı. Bugün 25 yaşında ve Klopp'un DFB takımındaki büyük sağ bek umudu konumunda.

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Bundesliga Talent Series nasıl işliyor?

Uzman grubu, mart ayında Klopp'un istediği U21 şampiyonasını hayata geçirmek yerine sonunda Bundesliga Talent Series üzerinde uzlaştı. Bu, kulüplere U17, U19 ve varsa erkek futbolunda mücadele eden rezerv takımın normal fikstürlerine ek olarak sunulan; gönüllülük esasına dayanan ve her açıdan esnek bir organizasyon. Talent Series'in bir sloganı olsaydı, muhtemelen şu olurdu: "Her şey olabilir, hiçbir şey zorunlu değil."

Esasen 16 ile 21 yaş arasındaki yetenekler, mevcut tüm takımlardan bu organizasyonda oynama hakkına sahip. Ayrıca yaşça daha büyük en fazla dört oyuncu da kullanılabiliyor. Basın açıklamasında, "Bu durum yalnızca genç yeteneklerin hedefe yönelik biçimde desteklenmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sakatlık aralarının ardından oyunculara yeniden rekabetçi maç temposuna dönmeleri için bir platform sunuyor" denildi.

Tüm birinci ve ikinci lig kulüpleri katılıp katılmama konusunda özgürce karar verebiliyor. Yeni başlayan ilk sezonda 36 kulübün 26'sı yer alıyor; bunların arasında Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig ve Eintracht Frankfurt'un da bulunduğu 11 Bundesliga kulübü var. Buna karşılık Bayer Leverkusen, Freiburg, VfB Stuttgart ve 1. FC Köln gibi takımlar yer almıyor.

Organizasyon iki yarım sezona ayrılıyor. Biri sonbaharda, diğeri ilkbaharda. Kulüpler her yarım sezonda kendi tercihleri doğrultusunda üç ile altı maç arasında oynayabiliyor. Dortmund ile ancak 2027 başında ikinci yarım sezonda dahil olacak Bayern Münih, şu ana kadar henüz maç oynamadı.

Ev sahibi hakkı, başlama saatleri ve bir ila üç aranın verilebildiği 90 ila 120 dakika arasındaki maç süresi kulüpler arasında kararlaştırılabiliyor. Puan tablosu için bir puan ortalaması hesaplanıyor, her yarım sezonun en iyi iki kulübü de sezon sonunda Final Four'da şampiyonluk için mücadele ediyor. Bu aşamada bu arada seyircilere de izin verilecek.

Bundesliga Talent Series'e hangi kulüpler katılıyor?