Kulüpler ve oyuncular, kendilerini ve başarılarını mümkün olan en iyi ışık altında sunmak için son derece donanımlı PR ekipleriyle çalışıyor. Muhabirler de transferleri, görüşmeleri ya da aday gösterilmeleri büyük bir hevesle sızdırıyor. Aslında 2026 yılında Alman futbolunda hiçbir şeyin gizli kalmadığını varsaymak gerekir. Bu açıdan bakıldığında, 30 Ağustos'ta yeni ve öncesinde çok tartışılmış bir organizasyonun kamuoyu o sırada farkına varmadan sessiz sedasız başlamış olması gerçekten dikkat çekici.

Açılış maçından ancak iki gün sonra 2. Bundesliga ekibi 1. FC Nürnberg, çok da yüksek erişime sahip olmayan X hesabı "ClubNachwuchs" (1471 takipçi) üzerinden "Bundesliga Talent Series'ten sonuç güncellemesi" paylaştı ve şu ifadeleri kullandı: "Pazar günü 1. FC Nürnberg yeni organizasyondaki ilk maçına çıktı. Keller, Scholl, Chiumento ve Moustfa'nın golleriyle Club, RB Leipzig'i 4-0 mağlup etti. Harika çocuklar!"

Bununla birlikte şu açıklama da yapıldı: "Bizim için geçerli Bundesliga talimatları nedeniyle yalnızca maç sonucunu ve gol atan oyuncuları yayımlamakla yükümlü olduğumuza anlayış göstermenizi rica ediyoruz. Bunun ötesinde ilk 11'in yayımlanmasına şu anda izin verilmiyor." Nürnberg'ün internet sitesinde maça ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı, rakip Leipzig'de de durum farklı değildi.

Bundesliga da gecikmeli olarak yalnızca sonucu ve golcüleri yayımladı. Bu haber o tarihten bu yana oynanan diğer maçlarla birlikte güncel tutuluyor. Buna göre 26 Alman birinci ve ikinci lig kulübünün altyapı takımlarıyla katıldığı Talent Series'te bugüne kadar sekiz maç oynandı, sonuncuları ise 16 Eylül'deydi. Tıpkı Nürnberg ve Leipzig gibi diğer kulüpler de maçlarla ilgili haber yayımlamadı. Gelecekteki maç programları ise hiçbir yerde görülemiyor.

DFL, karşılaşmaların organizasyonel ve mali nedenlerle seyirciye kapalı oynanacağını daha önce bir basın açıklamasıyla duyurmuştu. Ancak sonuçlar ve golcüler dışında kalan tüm bilgilerin bu denli istikrarlı biçimde gizli tutulması yine de biraz şaşırtıcı. Yine de bu uygulama muhtemelen epey fazla kafa karışıklığını önlüyor. Çünkü organizasyonun formatı ve kuralları oldukça karmaşık.

Jürgen Klopp'un önerisi çoğunluk bulmadı

Ancak önce bu organizasyonun neden hayata geçirildiğine bakalım. "Tartışmanın çıkış noktalarından biri, altyapı ile profesyoneller arasındaki geçiş alanında gelişim potansiyeli görmemizdi", ifadelerini kullandı Bayern Münih altyapı patronu Jochen Sauer, SPOX'a verdiği röportajda. "U17, U19 ve U23'te bazı oyuncuların çok az dakika aldığını ve üst düzeyde yeterince maç pratiği kazanamadığını tespit ettik. Aynı zamanda oynama süresinin gelişmek için belirleyici bir faktör olduğu görüşündeyiz."

Sauer, geçen ekimde bu soruna çözüm bulmakla görevlendirilen uzman grubunun bir parçasıydı. Grupta ayrıca dünya şampiyonu Sami Khedira, DFL yönetim kurulu üyesi Marc Lenz, DFB genel müdürü Andreas Rettig, Eintracht Frankfurt sportif direktörü Markus Krösche, 1. FC Nürnberg'den Joti Chatzialexiou ve şu anki Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp da yer aldı. Klopp o dönemde hâlâ Red Bull'da Global Soccer Başkanı görevindeydi.

Klopp tartışmalara net bir vizyonla girdi. "Almanya'da kendimize ait bir U21 ligine ihtiyacımız olduğuna kesinlikle inanıyorum. İngiltere'de bu var: Premier League 2", dedi Haziran 2025'te Welt am Sonntag'a. Almanya'da rezerv takımlar normal lig sisteminde en fazla 3. Lig'e kadar mücadele ederken, İngiltere'de ayrı bir organizasyonda karşı karşıya geliyorlar. Ancak Klopp'un fikri dirençle karşılaştı. Sauer o dönemde Kicker'a, "İngiltere'de birçok kişiyle konuştum. Kendi rezerv liglerinden aslında memnun değiller" dedi ve bu nedenle Klopp'un önerisine "şaşırdığını" belirtti.

Klopp'un bu düşüncesinin arkasında Leipzig altyapısındaki durum da vardı. RBL, rezerv takımını 2017'de liglerden çekmişti ve o günden bu yana zaten son derece verimsiz olan altyapı departmanı ile profesyonel takım arasında bir boşluk bulunuyor. Bugünden bakıldığında ilgi çekici olan şu: O dönem rezerv takımın ligden çekilmesinin, Philipp Treu adlı bir oyuncunun 2017'de Leipzig'den Freiburg'a transferinde belirleyici rol oynadığı söyleniyor. Bugün 25 yaşında ve Klopp'un DFB takımındaki büyük sağ bek umudu konumunda.

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Bundesliga Talent Series nasıl işliyor?

Uzman grubu, Klopp'un istediği U21 şampiyonasını hayata geçirmek yerine mart ayında sonunda Bundesliga Talent Series üzerinde uzlaştı. Bu, kulüplere U17, U19 ve varsa erkek futbolunda mücadele eden rezerv takımın normal fikstürlerine ek olarak sunulan, gönüllülük esasına dayalı ve her açıdan esnek bir organizasyon. Talent Series'in bir sloganı olsaydı muhtemelen şöyle olurdu: "Her şey olabilir, hiçbir şey şart değil."

Temel olarak 16 ile 21 yaş arasındaki yetenekler, halihazırda mevcut tüm takımlardan oynama hakkına sahip. Buna ek olarak en fazla dört yaşça büyük oyuncu da kullanılabiliyor. Basın açıklamasında, "Bu sadece genç yeteneklerin hedefe yönelik gelişimini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sakatlık aralarının ardından oyunculara yeniden rekabetçi maç ortamına dönüş için bir platform sunuyor" denildi.

Tüm birinci ve ikinci lig kulüpleri katılıp katılmama konusunda özgürce karar verebiliyor. Yeni başlayan ilk sezonda 36 kulübün 26'sı yer alıyor. Bunların arasında Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig ve Eintracht Frankfurt'un da bulunduğu 11 Bundesliga kulübü var. Buna karşılık Bayer Leverkusen, Freiburg, VfB Stuttgart ve 1. FC Köln gibi takımlar yer almıyor.

Organizasyon iki yarım sezona ayrılıyor. Biri sonbaharda, biri ilkbaharda. Kulüpler her yarım sezonda kendi tercihlerine göre üç ile altı arasında maç yapabiliyor. Dortmund ve ancak ikinci yarım sezonda, 2027'nin başında dahil olacak Bayern Münih ise şu ana kadar henüz maç oynamadı.

Ev sahibi olma hakkı, başlama saatleri ve bir ila üç ara verilerek 90 ile 120 dakika arasındaki maç süresi kulüpler arasında kararlaştırılabiliyor. Puan tablosu için bir puan ortalaması hesaplanıyor, her yarım sezonun en iyi iki kulübü ise sezon sonunda şampiyonluk için Final Four'da mücadele ediyor. Bu aşamada bu arada seyircilere de izin verilmesi planlanıyor.

Bundesliga Talent Series'e hangi kulüpler katılıyor?