Jürgen Klopp, Conte'nin Tottenham'a oynattığı futbolu eleştirdi

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Antonio Conte'nin Tottenham'a oynattığı savunma ağırlıklı futboldan yakındı.

Cumartesi günü iki takımı karşı karşıya getiren maç hem şampiyonluğun, hem de dördüncülük yarışının kaderi açısından büyük öneme sahipti.

Konuk ekip Tottenham'ın 56. dakikada Heung-Min Son'la bulduğu gole Liverpool 74'te Luis Diaz'la cevap verdi. Liverpool bu sonuçla şampiyonluk yolunda önemli bir yara aldı.

90 dakika boyunca %65 oranında topla oynayan Liverpool, Tottenham savunmasının kilidini aşmakta zorlandı. Merseyside ekibi 22 şut denemesinde kaleyi sadece üç kez bulabildi.

Manchester City taraftarlarına göre şu an sezonun oyuncusu 😅 pic.twitter.com/gWI6zxlt5P — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 7, 2022

Klopp ne söyledi?

Basın toplantısında maçı değerlendiren Klopp'a Tottenham'ın oyun planı soruldu.

"Üzgünüm, ama ben bu soru için doğru kişi değilim. Bu tarz futbolu sevmiyorum, ama bu benim kişisel problemim."

"Tottenham dünya çapında bir takım ve futbol adına daha fazla şey yapmaları gerekiyor. Bu maçta topa %35 oranında sahip oldular."

"Ben takımımı bu şekilde oynatamam. Bunu yapamam. Evet, dünya çapında oyuncuları var ve tüm hücumları durduruyorlar, bunu yapmak oldukça zor. Atletico Madrid'de aynısını yapıyor."

"Bunu yapmalarında bir sakınca yok. Ama böylesi bana göre değil. Yaptıkları her şeye saygı duyuyorum, ama bu benim tarzım değil."

Şampiyonluk yarışında son durum

Puanını 83'e yükselten Liverpool maç fazlasıyla liderliği Manchester City'den devraldı. Ancak City Pazar günü evinde ağırlayacağı Newcastle'ı yendiği takdirde bitime üç maç kala büyük bir avantaj yakalayacak.

Tottenham ise zorlu Liverpool deplasmanından bir puan çıkarmasına rağmen dördüncülük mücadelesinde kan kaybetti.

Pazar günü evinde Leeds'i 2-1 yenen Arsenal, Tottenham'la arasındaki puan farkını dörde çıkararak Şampiyonlar Ligi bileti için favori konuma geçti.