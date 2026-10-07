Kulüpler ve oyuncular, kendilerini ve kendi başarılarını mümkün olan en iyi ışık altında sunmak için son derece donanımlı PR ekipleriyle çalışıyor. Muhabirler de transferleri, görüşmeleri ya da aday kadroları büyük bir hevesle sızdırıyor. Aslında 2026 yılında Alman futbolunda hiçbir şeyin gizli kalmadığı varsayılabilir. Bu bakımdan, 30 Ağustos'ta yeni ve öncesinde çokça tartışılan bir organizasyonun kamuoyu o anda farkına varmadan öylece başlamış olması gerçekten dikkat çekici.

Açılış maçından ancak iki gün sonra 2. Bundesliga ekibi 1. FC Nürnberg, çok da geniş bir erişime sahip olmayan X hesabı "ClubNachwuchs" (1471 takipçi) üzerinden "Bundesliga Talent Series'ten sonuç güncellemesi" duyurusunu yaptı ve şu ifadeleri kullandı: "Pazar günü 1. FC Nürnberg, yeni organizasyondaki ilk maçını oynadı. Keller, Scholl, Chiumento ve Moustfa'nın golleriyle Club, RB Leipzig'i 4-0 mağlup etti. Harika çocuklar!"

Bununla birlikte şu açıklama da yapıldı: "Bizim için bağlayıcı olan Bundesliga yönergeleri nedeniyle yalnızca maç sonucunu ve gol atan oyuncuları yayımlamakla yükümlü olduğumuz konusunda anlayışınızı rica ediyoruz. Bunun ötesinde ilk 11'i yayımlamamız şu anda mümkün değil." Nürnberg'ün internet sitesinde maçla ilgili herhangi bir bilgi yer almazken, rakip Leipzig'de de durum farklı değildi.

Bundesliga da gecikmeli olarak yalnızca sonucu ve golcüleri yayımladı. Bu haber daha sonra oynanan diğer maçlarla birlikte o tarihten beri güncel tutuluyor. Buna göre, 26 Alman birinci ve ikinci lig kulübünün altyapı takımlarıyla katıldığı Talent Series'te şu ana kadar sekiz maç oynandı, son maçlar ise 16 Eylül'de yapıldı. Nürnberg ve Leipzig gibi diğer kulüpler de maç raporu paylaşmadı. Gelecekteki fikstürler ise hiçbir yerde görülemiyor.

Maçların organizasyonel ve mali nedenlerle seyirciye kapalı oynanmasının planlandığını DFL daha önce bir basın açıklamasıyla duyurmuştu. Ancak sonuçlar ve golcüler dışında kalan tüm bilgilerin bu denli istikrarlı biçimde saklanması yine de biraz şaşırtıcı. Ne de olsa bu uygulama muhtemelen ciddi ölçüde kafa karışıklığını önlüyor. Zira organizasyonun formatı ve kuralları son derece karmaşık.

Jürgen Klopp'un önerisi çoğunluk bulmadı

Ancak önce bu organizasyonun hayata geçirilme nedenlerine gelelim. "Tartışmanın çıkış noktalarından biri, altyapı ile profesyonel takım arasındaki geçiş alanında gelişim potansiyeli görmemizdi", ifadelerini kullandı Bayern Münih altyapı patronu Jochen Sauer, SPOX'a verdiği röportajda. "U17, U19 ve U23'te, diğer şeylerin yanı sıra, çok az dakika alan ve yüksek seviyede yeterince maç pratiği edinemeyen oyuncularımız olduğunu tespit ettik. Aynı zamanda, süre almanın gelişmek için belirleyici bir faktör olduğu kanaatindeyiz."

Sauer, geçen ekimde bu soruna çözüm bulmakla görevlendirilen bir uzman grubunun parçasıydı. Grupta ayrıca dünya şampiyonu Sami Khedira, DFL yöneticisi Marc Lenz, DFB Genel Müdürü Andreas Rettig, Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche, 1. FC Nürnberg'den Joti Chatzialexiou ve şu anki Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp da yer alıyordu; Klopp o dönemde hâlâ Red Bull'da Global Soccer Başkanı görevindeydi.

Klopp, tartışmalara net bir vizyonla girdi. "Almanya'da ayrı bir U21 ligine ihtiyacımız olduğuna kesin olarak inanıyorum. İngiltere'de bu var: Premier League 2", demişti Haziran 2025'te Welt am Sonntag'a. Almanya'da rezerv takımlar normal lig sisteminde en fazla 3. Lig'e kadar mücadele ederken, İngiltere'de ayrı bir organizasyonda karşı karşıya geliyorlar. Ancak Klopp'un fikri dirençle karşılaştı. Sauer o dönemde Kicker'a, "İngiltere'de birçok kişiyle konuştum. Oradaki rezerv liginden aslında memnun değiller" demiş ve bu nedenle Klopp'un önerisine "şaşırdığını" belirtmişti.

Klopp'un gerekçeleri, Leipzig altyapısındaki durumdan da kaynaklanıyordu. RBL, 2017'de rezerv takımını liglerden çekti ve o günden bu yana altyapı departmanı ile profesyonel takım arasında bir boşluk bulunuyor. Üstelik altyapı departmanı zaten son derece yetersiz verim üretiyor. Bugünden bakıldığında ilginç olan şu: O dönem rezerv takımın ligden çekilmesinin, Philipp Treu adlı bir oyuncunun 2017'de Leipzig'den SC Freiburg'a geçmesinde belirleyici rol oynadığı söyleniyor. Kendisi artık 25 yaşında ve Klopp'un DFB takımındaki büyük sağ bek umudu.

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Bundesliga Talent Series nasıl işliyor?

Uzman grubu, Klopp'un istediği U21 şampiyonasının hayata geçirilmesi yerine mart ayında nihayetinde Bundesliga Talent Series üzerinde uzlaştı. Bu, kulüplere U17, U19 ve varsa erkek futbolunda mücadele eden rezerv takımın normal fikstürlerine ek olarak sunulan, gönüllü katılıma dayalı ve her açıdan esnek bir organizasyon. Talent Series'in bir sloganı olsaydı muhtemelen şu olurdu: "Her şey olabilir, hiçbir şey zorunlu değil."

Temelde 16 ile 21 yaş arasındaki yetenekler, mevcut tüm takımlardan bu organizasyonda oynama hakkına sahip. Buna ek olarak en fazla dört daha yaşlı oyuncu da oynatılabiliyor. Basın açıklamasında, "Bu, yalnızca genç yeteneklerin hedefe yönelik şekilde desteklenmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sakatlık aralarının ardından oyunculara yeniden resmi maç ortamına dönüş için bir platform sunuyor" denildi.

Tüm birinci ve ikinci lig kulüpleri, katılıp katılmamaya serbestçe karar verebiliyor. Şimdi başlayan ilk sezonda 36 kulübün 26'sı yer alıyor. Bunların arasında Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig ve Eintracht Frankfurt dahil 11 Bundesliga kulübü bulunuyor. Buna karşılık Bayer Leverkusen, Freiburg, VfB Stuttgart ve 1. FC Köln gibi ekipler yok.

Organizasyon iki yarım devreye ayrılıyor. Biri sonbaharda, biri ilkbaharda. Kulüpler her yarım devrede kendi tercihine göre üç ile altı maç arasında oynayabiliyor. Dortmund ile ancak 2027 başında ikinci yarım devrede dahil olacak Bayern Münih, şu ana kadar henüz maç oynamadı.

Ev sahibi olma hakkı, başlama saatleri ve bir ila üç arayla 90 ila 120 dakika arasındaki maç süresi, kulüpler arasında kararlaştırılabiliyor. Puan tablosu için bir puan ortalaması hesaplanıyor, ilgili yarım devrelerin en iyi iki kulübü ise sezon sonunda şampiyonluk için bir Final Four'da mücadele ediyor. Bu aşamada bu arada seyircilere de izin verilecek.

Bundesliga Talent Series'e hangi kulüpler katılıyor?