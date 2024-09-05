Jürgen Klopp, Borussia Dortmund’un eski oyuncuları Lukasz Piszczek ve Jakub Blaszczykowski’nin veda maçı için bir günlüğüne sahalara geri dönüyor.

Jürgen Klopp, Borussia Dortmund'da eski öğrencileri Lukasz Piszczek ve Jakub Blaszczykowski'nin veda maçı için duygusal bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Liverpool'un eski menajeri, futbol yönetiminden uzak geçirdiği döneme rağmen, 7 Eylül Cumartesi günü Signal Iduna Park’ta bir günlük antrenörlük yapacak.

Piszczek ve Blaszczykowski, Klopp'un Dortmund'daki döneminde önemli roller oynamış ve kulüpte birçok unutulmaz ana imza atmıştı. Klopp, Dortmund’da geçirdiği yedi yıl boyunca 319 maçta 180 galibiyet almış, iki Bundesliga şampiyonluğu ve Almanya Kupası'nı kazanmış, 2013 yılında Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih’e kaybederek şampiyonluğa çok yaklaşmıştı.

Klopp'un Dortmund'daki efsanevi statüsü tartışmasızdır ve bu hafta sonundaki maça çıkması büyük bir heyecan yaratıyor. Geçen ay sosyal medyada yayımlanan bir video da bu heyecanı daha da artırdı.

Piszczek, Blaszczykowski'ye "Kollega, veda maçımız var, biliyor musun? Bir antrenöre ihtiyacımız var ve benim bir fikrim var, emekli antrenörü arayacağız" diyerek Klopp'u ima etti.

Neşeli tavırları sürüyor

Videoda siyah güneş gözlükleriyle sahneye çıkan Klopp, "Sonunda veda maçın oldu. Aman Tanrım. Ve antrenman yapmak mı istiyorsun, sen deli misin?" diyerek esprili bir yanıt verdi. Klopp, maçtaki antrenörlük rolüne dair soruları da "Umurumda değil. Eskisi gibi yapacağım, beş dakika öncesine kadar düşünmeyeceğim" şeklinde yanıtlayarak neşeli tavrını sürdürdü.

Maçta sahaya çıkacak diğer Dortmund efsaneleri arasında Nuri Şahin, Neven Subotic, Sebastian Kehl ve Marcel Schmelzer gibi isimler de yer alacak.

Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Klopp, boş zamanlarının tadını çıkarıyor. Bu yaz Anfield'de bir Taylor Swift konserinde görülen Klopp, yakın zamanda Paralimpik Oyunları’nda da boy gösterdi. Geçen hafta ise Paris'teki Porte de la Chapelle Arena'da badminton oynayan bir arkadaşını desteklerken tribünlerde görüldü.