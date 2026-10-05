Yeni Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, göreve geldiğinde zaman zaman bir sihirbaz, hatta bir mesih gibi gösterildi. Tahmin etmek gerekiyordu, artık biliyoruz: Klopp’u getirip bir anda yeniden dünya zirvesine çıkmak o kadar da kolay değil. Herkesi rahatlatmak adına söyleyelim: Borussia Dortmund ve Liverpool’daki eski kulüplerinde de bu iş bu kadar kolay olmamıştı. Oralarda da, hafızalarda yer eden başarı makinelerini kendi istediği biçime sokması zaman almıştı.

Klopps’un ilk milli maç döneminin ardından ortaya çıkan bilançosu şöyle: Hollanda’da çok şanslı bir beraberlik, Yunanistan’a karşı sahada gereksiz bir yenilgi, son derece zayıf Sırbistan karşısında net bir galibiyet ve şimdi de kapanışta Yunanistan’da büyük üstünlüğe rağmen 0-0. Uluslar Ligi’nde çeyrek finale kalmak ise çok uzak görünüyor. Bu arada Julian Nagelsmann bunu 2024’te oldukça rahat başarmış, Almanya o dönemde ancak yarı finalde son şampiyon Portekiz’e elenmişti.

Ancak sonrasında DFB Takımı, Nagelsmann yönetiminde Dünya Kupası fiyaskosuna kadar istikrarlı biçimde düşüşe geçti. Buna kıyasla ekip, Klopp yönetimindeki ilk dört maçta mücadele gücü ve fiziksel vurgusuyla öne çıktı, zaman zaman toplu itiş kakışlara da girdi. Üstelik Klopp’un gegenpressing odağı da maçtan maça daha görünür hale geldi. Bu da bizi onun milli takım teknik direktörü olarak başlangıcındaki belki de en büyük sonuca götürüyor: Kadro tercihinde Klopp her şeye açık görünüyor, ama taktik konusunda pazarlığa kapalı.

Dört maç için, kısmen birbiriyle örtüşen iki kadroda 44 oyuncuyu çağırdı; bunların 36’sı süre aldı, aralarında on debutan da vardı. Diğer tüm Alman futbolcular içinse kapı bu sırada “ardına kadar açık”, Klopp’un her fırsatta vurguladığı gibi. Mesaj şu: Herkes katılabilir. Ama katılmak isteyen şunu bilmeli: Klopp’un denenmiş 4-3-3 sistemi içinde, gegenpressing ve kanatlardan hızlı hücum odağıyla oynayacak.

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Klopp bir Kimmich tartışmasını bitirdi, yenisini başlattı

Bunu özellikle orta sahadaki rekabet açısından ilginç kılan da bu. DFB Takımı yakın geçmişte çoğunlukla çift ön liberoyla oynuyordu. Klopp ise iki sekiz numara ve derinde konumlanan bir oyun kurucuyla oynatıyor. İlk etapta bu rolü, Klopp’un göreve gelir gelmez sağ bekten merkeze çektiği kaptan Joshua Kimmich üstlendi. Yunanistan’a karşı iç sahadaki talihsiz performansın ardından Kimmich planlandığı gibi, ancak kendi isteğine rağmen, kamptan ayrılmak zorunda kaldı.

Bunun üzerine görevi Bayern Münih’ten takım arkadaşı Aleksandar Pavlovic devraldı ve ikna edici bir performans sergiledi. Kimmich’in gelecekteki rolüne dair tartışmalar bu nedenle kaçınılmazdı, ancak Klopp bunu yeterince iyi yönetemedi ve bazı rahat açıklamalarıyla (“Jo’ya şunu söyleyebilirim: Ne kadar sık sorarsanız, istediğiniz şeyi alma ihtimaliniz o kadar azalır.”) bu tartışmayı daha da körükledi. Sonuç olarak Klopp, milli maç döneminden önce bir Kimmich tartışmasını bitirdi (sağ bek mi, merkez mi?), ama ardından bambaşka yeni bir Kimmich tartışması başlattı (artık gerçekten gerekli mi?).

İlk Kimmich tartışmasının yeniden alevlenmemesinin nedeni ise Philipp Treu. SC Freiburg forması giyen 25 yaşındaki sağ bekin aday kadroya çağrılması ve şimdiye kadarki rolü, Klopp’un DFB Takımı’ndaki ilk sihri olarak görülüyor. Treu, üç kez ilk 11’de sahaya çıkan tek oyuncu oldu ve her seferinde istikrarlı ile iyi arasında değişen performanslar sergiledi. Almanya’nın yıllardır süren bu sorunlu mevkiini uzun vadede çözme potansiyeline sahip.

Tuhaf ama gerçek: 13 Kasım’daki Sırbistan milli maçında ilk 11’deki yerini, debutan Treu kadar garanti gören başka neredeyse hiçbir oyuncu yok. Buna karşılık diğer hemen her pozisyonda rekabet tamamen açık görünüyor.

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DFB Takımı: Orta sahada tercih zenginliği, forvette kıtlık

Marc-Andre ter Stegen, Klopp tarafından önceden geçici birinci kaleci ilan edilmişti. Ancak 34 yaşındaki file bekçisi Amsterdam’daki tek maçında deha ile delilik arasında gidip geldi. Ondan 11 yaş küçük Jonas Urbig ise oynadığı iki maçta daha iyi bir izlenim bıraktı ve gol yemedi. Sorunu şu: Bayern Münih’te sadece yedek.

Stoperde ise yerleşik isimler baskı altında. Jonathan Tah ile Nico Schlotterbeck Hollanda karşısında sallandı, diğer maçlarda ise Almanya daha istikrarlı savunma yaptı. Özellikle Yann Aurel Bisseck ile Malick Thiaw ikna etti.

Orta sahadaki rekabet ise sadece Kimmich ile Pavlovic’le sınırlı değil. Florian Wirtz, Tom Bischof, Felix Nmecha, şu anda sakat olan Jamal Musiala ve aralarında Klopp’un dikkat çekici biçimde övdüğü Bambase Conte’nin de bulunduğu çok sayıda debutan sayesinde milli takım teknik direktörünün iki yarı pozisyonda da seçim sıkıntısı var. Liverpool’da zorlanan Wirtz’in yeniden ayağa kaldırılması, Treu’nun keşfinin yanında Klopp’un ikinci büyük kazanımı. 23 yaşındaki oyuncu Yunanistan’da hatta kaptan olarak görev yaptı.

Kanatlarda özellikle debutan Derry Scherhant, yeni şanslar için güçlü bir aday oldu. Buna karşılık santrfor bölgesindeki seçenekler oldukça kıt görünüyor. Yerleşik isim Kai Havertz, Hollanda’ya karşı kısa süre aldığı maçın ardından sakatlanarak kamptan ayrılmak zorunda kaldı. Onun yerine oynayan Younes Ebnoutalib, Nick Woltemade ve Jonathan Burkardt ise topluca hayal kırıklığı yarattı.

Almanya’nın dört maçın üçünde net üstünlük kurmasına ve toplamda 74 şut çekmesine rağmen sadece üç gol bulabilmesi dikkat çekici; üstelik bu gollerin tamamı da orta saha oyuncularından geldi. Forvetteki umutlar artık daha çok heyecan veren U21 forvetleri Paris Brunner ve Nicolo Tresoldi’ye bağlı. Belki de Klopp, bu kez kadroya çağrılmayan Deniz Undav konusunda da yeniden düşünür.