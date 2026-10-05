Yeni Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, göreve geldiğinde zaman zaman bir sihirbaz hatta bir mesih gibi gösterildi. Bunu tahmin etmek gerekiyordu, şimdi ise net biçimde biliniyor: Klopp’u getirip bir anda yeniden dünya zirvesine çıkmak, o kadar da kolay değil. Herkesin içi rahat olsun: Borussia Dortmund ve Liverpool’daki eski kulüplerinde de bu kadar kolay olmamıştı. Oralarda da hafızalarda yer eden başarı makinelerini kendi istediği şekle sokması zaman almıştı.

Klopps’un ilk milli maç döneminin ardından karnesi şöyle: Hollanda deplasmanında çok şanslı bir beraberlik, Yunanistan’a karşı gereksiz bir iç saha yenilgisi, son derece zayıf Sırbistan karşısında net bir galibiyet ve şimdi de kapanışta Yunanistan deplasmanında büyük üstünlüğe rağmen 0-0. Nations League’de çeyrek finale yükselme çok uzak görünüyor. Bu arada Julian Nagelsmann bunu 2024’te rahat şekilde başarmış, Almanya o dönemde ancak yarı finalde sonradan kupayı kazanan Portekiz’e elenmişti.

Ancak sonrasında DFB Takımı, Nagelsmann yönetiminde Dünya Kupası fiyaskosuna kadar istikrarlı şekilde düşüşe geçti. Buna kıyasla ekip, Klopp yönetimindeki ilk dört maçta daha mücadeleci ve fiziksel bir görüntü verdi, zaman zaman toplu gerginliklere de girdi. Ayrıca Klopp’un Gegenpressing odağı maçtan maça daha görünür hale geldi; bu da bizi onun milli takım teknik direktörü olarak başlangıcına dair muhtemelen en büyük çıkarıma getiriyor: Kadro tercihinde Klopp her şeye açık görünüyor, ancak taktik anlamda pazarlığa kapalı.

Bu dört maç için birbirini bir miktar kesen iki kadroya toplam 44 oyuncu çağırdı, bunların 36’sı süre aldı ve aralarında 10 ilk kez forma giyen oyuncu vardı. Diğer tüm Alman futbolcular içinse kapı bu sırada “ardına kadar açık”; Klopp bunu her fırsatta vurguluyor. Mesaj net: Herkes katılabilir. Ancak katılmak isteyen şunu bilmeli: Klopp’un alışılmış 4-3-3 sisteminde, Gegenpressing ve kanatlardan hızlı hücum odağında oynayacak.

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Klopp bir Kimmich tartışmasını bitirdi, yenisini başlattı

Bunu özellikle orta sahadaki rekabet açısından ilgi çekici kılan da bu. Yakın geçmişte DFB Takımı çoğunlukla çift ön liberoyla oynuyordu. Klopp ise iki 8 numara ve derinde oyun kuran bir oyuncuyla oynatıyor. İlk etapta bu rolü, Klopp’un göreve gelir gelmez sağ bekten merkeze çektiği kaptan Joshua Kimmich üstlendi. Yunanistan’a karşı sahadaki şanssız iç saha performansının ardından Kimmich planlandığı üzere, ancak kendi isteğine karşı, kamptan ayrılmak zorunda kaldı.

Bunun ardından Bayern Münih’ten takım arkadaşı Aleksandar Pavlovic görevi devraldı ve ikna edici bir performans sergiledi. Kimmich’in gelecekteki rolüne dair tartışmalar bu nedenle kaçınılmazdı, ancak Klopp bunu yeterince iyi yönetemedi, hatta bazı rahat açıklamalarıyla ("Bunu Jo’ya söyleyebilirim: Ne kadar sık sorulursa, istediğin şeyi alma ihtimalin o kadar azalır.") tartışmayı daha da körükledi. Sonuçta Klopp, milli maç döneminden önce bir Kimmich tartışmasını bitirdi (sağ bek mi, merkez mi?), ama ardından bambaşka yeni bir Kimmich tartışması başlattı (Gerçekten hâlâ gerekli mi?).

İlk Kimmich tartışmasının yeniden alevlenmemesinin nedeni ise Philipp Treu. SC Freiburg’dan 25 yaşındaki sağ bekin aday kadroya çağrılması ve şu ana kadarki rolü, Klopp’un DFB Takımı’ndaki ilk sihirbazlığı olarak görülüyor. Treu, üç kez ilk 11’de sahaya çıkan tek oyuncu oldu ve her seferinde sağlamdan iyiye uzanan performanslar verdi. Almanya’nın kronikleşen problemli pozisyonunu uzun vadede çözme potansiyeline sahip.

Tuhaf ama gerçek: 13 Kasım’daki Sırbistan milli maçında ilk 11’deki yerini neredeyse en garanti görünecek oyuncu, ilk kez forma giyen Treu olabilir. Buna karşılık diğer neredeyse tüm pozisyonlarda rekabet tamamen açık görünüyor.

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DFB Takımı: Orta sahada tercih zorluğu, hücumda kıtlık

Marc-Andre ter Stegen, Klopp tarafından önceden geçici birinci kaleci ilan edilmişti. Ancak 34 yaşındaki file bekçisi Amsterdam’daki tek maçında deha ile çılgınlık arasında gidip geldi. Ondan 11 yaş küçük Jonas Urbig ise oynadığı iki maçta daha iyi bir izlenim bıraktı ve gol yemedi. Sorunu şu: Bayern Münih’te yalnızca yedek kaleci konumunda.

Stoperde ise takımın ağır topları baskı altında. Jonathan Tah ve Nico Schlotterbeck, Hollanda karşısında sallandı; diğer maçlarda ise Almanya daha istikrarlı savunma yaptı. Özellikle Yann Aurel Bisseck ile Malick Thiaw ikna ediciydi.

Orta sahadaki rekabet bu arada yalnızca Kimmich ve Pavlovic ile sınırlı değil. Florian Wirtz, Tom Bischof, Felix Nmecha, şu anda sakat olan Jamal Musiala ve aralarında Klopp’un dikkat çekici şekilde övdüğü Bambase Conte’nin de bulunduğu çok sayıda ilk kez forma giyen oyuncuyla birlikte milli takım teknik direktörünün iki yarı pozisyonda da tercih bolluğu var. Liverpool’da sendeleyen Wirtz’in yeniden ayağa kaldırılması, Treu’nun keşfinin yanında Klopp’un ikinci büyük başarısı. 23 yaşındaki oyuncu, Yunanistan’da hatta kaptan olarak görev yaptı.

Kanatlarda ise özellikle ilk kez forma giyen Derry Scherhant, daha fazla şans için güçlü bir adaylık ortaya koydu. Buna karşılık santrfor bölgesindeki seçenekler daha kıt görünüyor. Takımın ağır topu Kai Havertz, Hollanda karşısında kısa süre aldığı maçın ardından sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılmak zorunda kaldı. Onun yerine oynayan Younes Ebnoutalib, Nick Woltemade ve Jonathan Burkardt ise hayal kırıklığı yarattı.

Üç maçta belirgin üstünlük kurulmasına ve toplam 74 şut çekilmesine rağmen Almanya’nın yalnızca üç gol bulabilmesi, üstelik bunların tamamının orta saha oyuncularından gelmesi, durumu özetliyor. Hücum hattındaki umutlar şimdi daha çok heyecan verici U21 forvetleri Paris Brunner ve Nicolo Tresoldi’de. Belki de Klopp, bu kez çağrılmayan Deniz Undav konusunda da yeniden düşünür.