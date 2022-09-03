Alman futbol adamı Brezilyalı orta sahanın Juventus'taki başarısızlığında, İtalyan ekibinin oyun tarzının da etkili olmuş olabileceğini belirtti.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, yeni orta saha oyuncusu Arthur Melo'nun Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Juventus karşılaşmasında sahada olabileceğini söyledi. Arthur'un Juventus'ta beklenen katkıyı verememesine de değinen Alman futbol adamı, Liverpool'un oyun tarzının Juventus'tan daha farklı olduğunu ve Arthur için işlerin daha farklı olacağını belirtti.

Klopp ne söyledi?

"Arthur'un aramıza katılmış olmasından gerçekten çok mutluyum. O gerçekten iyi bir futbolcu. Çok heyecan verici bir kariyeri ve hala çok genç. Bir futbolcu için en iyi yaşlarını yaşıyor, takımlarının temposunu ayarlayabiliyor, iyi bir pasör, topla hızlı ve kolay top kaybı yapmıyor. Ayrıca dar alanlarda oldukça etkili olması onu bize uygun profil yapıyor. Juventus'ta beklenen katkıyı yapamamış olabilir ama hala büyük bir kaliteye sahip. Ayrıca Liverpool'un Juventus'tan daha farklı oynadığını da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Hepimiz onun Liverpool'a büyük bir katkı sağlayabileceğini düşündük ve bu transferden ötürü çok mutluyum"

Juventus formasıyla 63 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, yüzde 92.9'luk bir pas isabeti oranı yakalamıştı. Buna rağmen bu pasların büyük çoğunluğunun yana ve geriye olması nedeniyle eleştirilen Arthur, Avrupa'da ilk olarak Barcelona forması giymiş ve Katalan ekibiyle zaman zaman göz kamaştırıcı performansların altına imzasını atmayı başarmıştı.