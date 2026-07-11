Jürgen Klopp anlaşmaya vardı ve teknik direktör olarak kesin olarak geri dönüyor

Fabrizio Romano ve Florian Plettenberg’in Cumartesi öğleden sonra bildirdiğine göre, Jürgen Klopp Almanya’nın yeni teknik direktörü oldu.

Klopp, Alman Futbol Federasyonu ile uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. Son yıllarda Red Bull’da futbol işlerinden sorumlu başkan olarak görev yapan Klopp, bu görevinden istifa etti.

Red Bull ile olan sözleşmesinin kesin şartları henüz görüşülmüyor, ancak Almanya milli takımının teknik direktörü olacağı kesin.

Klopp, DFB ile 2030 yılının ortasına kadar sözleşme imzaladı; bu sayede 2028'de Birleşik Krallık'ta düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ile İspanya, Portekiz ve Fas'ta düzenlenecek Dünya Kupası'nda takımın başında olacak.

Klopp daha önce FSV Mainz ‘05, Borussia Dortmund ve Liverpool gibi takımlarda teknik direktörlük yapmıştı. Sonuncu kulüpte Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını kazandı.

Klopp, Julian Nagelsmann’ın bayrağını devralacak. Nagelsmann, Paraguay’a karşı 1-1 berabere kalıp penaltı atışlarında mağlup olarak son 16’ya kalınamadığı son derece hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası’nın ardından milli takım teknik direktörlüğü görevine devam etmeme kararı almıştı.