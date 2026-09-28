Jürgen Klopp, Almanya’nın can yakıcı yenilgisinin mutlak sorumlusu olarak tek bir ismi işaret etti

Jürgen Klopp, Almanya'nın pazar akşamı Yunanistan'a 1-0 yenilmesinin ardından suçu üstlendi. Milli takım teknik direktörüne göre mağlubiyetin sorumluluğu tamamen kendisine ait.

Almanya, pazar akşamı Bavyera'daki Augsburg kentinde bulunan WWK ARENA'da Yunanistan'a mağlup oldu. İkinci yarının sonlarına doğru yön değiştiren bir şut, Almanların ipini çekti.

Karşılaşmanın ardından Klopp, basın toplantısında net konuştu. Göreve yeni gelen teknik adam, oyuncularına yönelik hiçbir eleştiriye izin vermedi ve basının adres olarak kendisini göstermesi gerektiğini söyledi.

“Bu sürecin bir parçası, kesinlikle öyle. İlk 11, kadro yapısı, çok sayıdaki değişiklik; bunların hepsi yüzde 100 benim sorumluluğumda”, dedi.

“Ama depresyona girip çok kötü olduğumuzu söylemek için hiçbir neden yok. Öyle değiliz. Aynı zamanda, olmak istediğimiz kadar iyi de değiliz”, diyerek sözlerini sürdürdü Klopp.

Klopp, Almanya'nın yenilgisinden kendisinden başka kimsenin sorumlu olmadığını düşünüyor. “Birini eleştirmek istiyorsanız, beni eleştirin. Çocukları rahat bırakın”, diyerek sözlerini noktaladı.

Almanya, Klopp yönetimindeki ilk maçını da kazanamadı. Perşembe akşamı Johan Cruijff ArenA'da Hollanda Milli Takımı ile 1-1 berabere kaldı.

Almanya, gelecek hafta Uluslar Ligi'nde iki maç daha oynayacak. Sırbistan'a karşı sahasında ve Yunanistan deplasmanında. Ülke şu anda grupta üçüncü sırada yer alıyor.