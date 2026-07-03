Jürgen Klopp, Almanya milli takımına katılabilmesi için neyin gerekli olduğunu tüm samimiyetiyle açıklıyor

Jürgen Klopp, Alman Futbol Federasyonu ile görüşmelerini doğruladı. Tecrübeli teknik direktör, bunu Magenta TV’de canlı yayında açıkladı. Sky Sports Germany, Cuma sabahı Klopp’un Alman Futbol Federasyonu ile görüştüğünü haber vermişti.

Cuma günü erken saatlerde Julian Nagelsmann, milli takımdan ayrılma kararı almıştı. 2028 ortasına kadar süren sözleşmesine rağmen, milli takım teknik direktörlüğü görevine devam etmeyecek.

RB Leipzig ve Bayern Münih gibi takımların eski teknik direktörü, Paraguay’ın penaltı atışları sonucunda galip geldiği son 16 turunda son bulan ve felaketle sonuçlanan Dünya Kupası’ndan sorumluydu.

“Evet, görüşmeleri doğrulayabilirim. İşler oldukça hızlı gelişti. Julian istifa etti. DFB bir halef arıyor. Ve benimle görüşüyorlar,” diye doğruladı Klopp Cuma akşamı.

Yine de bu geçişin kesinleşmesine henüz çok var. “Bunun için biraz daha zamana ihtiyaç var. Red Bull ile sözleşmem var. Onlara görüşmelere ilgi duyduğumu söyledim.”

“Oliver Mintzlaff ile de konuşmam gerekiyor. O benim işverenim. Zaten birkaç konuyu görüştük. Onun itiraz etmeyeceğini düşünüyorum. Orada 19 ay kaldım. Yoğun bir dönemdi,” diye devam etti Klopp.

“Hazırım. Görüşmeler başlar başlamaz zihniniz tam kapasite çalışmaya başlar. Alman milli takımında köklü değişiklikler yapmamız gerekiyor,” diye sözlerini tamamladı, aralarında Liverpool ve Borussia Dortmund’un da bulunduğu takımların eski teknik direktörü.



