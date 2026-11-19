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Bir zamanların amansız rakipleri, şimdi dost ve birbirlerinin hayranı: Pep Guardiola, Jürgen Klopp'un Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilmesinden büyük heyecan duyuyor.

Manchester City'nin eski teknik direktörü, cuma günü yayımlanacak Bundesliga-Magazin dergisine verdiği röportajda DFB'nin kararının "verilebilecek en iyi karar" olduğunu söyledi. Katalan teknik adam, eski rakibini övgüye boğdu: "Futboldaki en iyilerden biri. Ona duyduğum hayranlığı tarif bile edemem. Futbol dünyamızı daha iyi hâle getiren türden bir kişilik ve teknik direktör."

Guardiola, Klopp'un Almanya Milli Takımı'nı yeniden dünyanın zirvesine taşıyabileceğine ve her şeyden önce taraftarların coşkusunu yeniden alevlendirebileceğine inanıyor. 55 yaşındaki teknik adam, "Karizması var, inanılmaz bir iletişimci" diyerek övgülerini sürdürdü. Almanların Klopp yönetiminde milli takımlarıyla yeniden gurur duyacağından "%100 emin" olduğunu söyledi. Ancak bunun dünya veya Avrupa şampiyonu olmalarına yetip yetmeyeceğini kimsenin öngöremeyeceğini belirtti.

Guardiola neden söz ettiğini biliyor. İki usta teknik direktör, Almanya ve İngiltere'de yıllarca heyecan verici mücadelelere imza attı. Bayern Münih'in eski teknik direktörü, "Jürgen'e karşı sanki bir milyon kez oynadım" dedi ve ekledi: "O beni kesinlikle benim onu yendiğimden daha fazla yendi ve bu maçların her birinden bir şey öğrendim." Klopp'un bugüne kadarki kariyerindeki "en büyük rakibi ve en büyük hasmı" olduğunu söyledi.

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Artık ikisini sportif rekabetten çok daha fazlası bağlıyor. Guardiola, "Biz arkadaşız" diye vurguladı. Bu yıl içinde Klopp ile golf oynamak ve ardından birlikte yemeğe çıkmak için Almanya'ya gitmek istediğini de söyledi.