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VfB Stuttgartlı Jeff Chabot, Almanya Milli Takımı'na çağrılmanın hayalini kurmaya devam ediyor. Şimdi de doğrudan olmasa da Jürgen Klopp'a seslendi.

Hanau doğumlu Chabot, kulübün yayın organlarına verdiği röportajda, "Bütün yaş grubu milli takımlarında oynadım. Almanya adına sahaya çıkmak benim için her zaman en güzel deneyimlerden biriydi. Bir gün davet alırsam inanılmaz gurur duyarım" dedi.

Stoperi umutlandıran en önemli gelişme, takım arkadaşlarının son milli takım kampına çağrılması. 28 yaşındaki oyuncu, "Finn (Jeltsch, Almanya; editörün notu) ve Yanik (Spalt, Avusturya) örnekleri, VfB'nin takip edildiğini gösteriyor" dedi ve ekledi: "Henüz 30 yaşında değilim ve birkaç yıldır hem Bundesliga'da hem de uluslararası arenada istikrarlı biçimde üst düzey performans sergiliyorum. Belirleyici olan her zaman kulüpte, VfB'deki takım arkadaşlarımla birlikte gösterdiğim performans."

Chabot, 2024 yazında 1. FC Köln'den transfer olduğundan beri Stuttgart'ta teknik direktör Sebastian Hoeneß'in savunmadaki en önemli oyuncularından biri hâline geldi . Adından hareketle kendisine "Savunmacı Jeff" de deniyor. U21 milli takımında dört kez forma giyen oyuncu, bu sezon da tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu. Şimdiye kadarki 17 resmî maçın biri dışında hepsine ilk 11'de başladı.

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Matthäus hayranı: Chabot'un adı Dünya Kupası için de gündeme gelmişti

2026 Dünya Kupası öncesinde de kadroya alınabilecek adaylar arasında adı geçmişti. Özellikle Lothar Matthäus onun için destek çağrısı yapmıştı . Milli takımda en çok forma giyen oyuncu olan Matthäus, "Henüz bir milli maçı yok ama ben de onu aday olarak görüyorum. Belki henüz pek çok kişinin radarında değil. Ancak özellikle stoper mevkisinde kadro derinliği açısından biraz sıkıntımız var" demişti. Matthäus'a göre Chabot, "fiziksel olarak güçlü, ikili mücadelelerde ve hava toplarında etkili".

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Eski Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ise onun yerine Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton (ikisi de BVB), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Jonathan Tah (Bayern Münih) ve Malick Thiaw'ı (Newcastle United) tercih etti. Böylece Klopp'un selefi, Schlotterbeck dışında sol ayağını kullanan bir oyuncuyu kadroya almadı. Bu özellik, Chabot'u Dünya Kupası'na giden diğer dört oyuncudan ayırıyor.

Klopp da son kadro tercihinde, savunmanın solunda güçlü sol ayağıyla oyun kurabilecek bir Schlotterbeck alternatifine yer vermedi. Bunun yerine tercihini, sakatlığı nedeniyle daveti geri çeviren Anton'dan, Thiaw'dan, Tah'tan ve Jeltsch'ten yana kullandı . Chabot'un takım arkadaşı Jeltsch, Hollanda karşısında alınan 5-0'lık galibiyette milli takımdaki ilk maçına da çıktı.

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VfB Stuttgart'taki geleceği belirsiz: Chabot'u ne bekliyor?

Jeltsch'in davet edilmesi ise hayli şaşırtıcıydı. Çünkü Inter Milan'ın ilk 11 oyuncusu Yann Aurel Bisseck, Klopp'un ilk milli takım kampında Yunanistan'a karşı ilk 11'de başladığı ilk maçta etkileyici bir performans sergilemesine rağmen kadroya alınmadı .

Öte yandan VfB, Chabot'u kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Oyuncunun sözleşmesi, ilk 11'in diğer birçok oyuncusunda olduğu gibi 2028 yazında sona eriyor. Ancak edinilen bilgilere göre iş birliğini uzatmak için henüz somut görüşmeler yapılmadı.