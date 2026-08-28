İtalyan gazetesi Gazzetta dello Sport ilk olarak, Tresoldi'nin Almanya'dan İtalya'ya federasyon değişikliği yapmayı seçtiğini duyurdu. Buna göre şu ana kadar sürekli DFB'nin genç milli takımlarında forma giyen ve şu anda Almanya U21 Milli Takımı'nın değişmez isimlerinden biri olan Club Brugge'ün golcüsü, İtalyanlara şimdiden onayını verdi.

İtalyan federasyonu, Gazzetta'ya göre, Tresoldi'nin federasyon değişikliğini eylülde oynanacak Nations League maçlarına yetiştirmek için FIFA nezdinde yoğun şekilde çalışıyor. İtalyan bir babanın ve Arjantinli bir annenin oğlu olan 22 yaşındaki oyuncu, Cagliari'de doğdu ve ilk olarak İtalya'da büyüdü. Ailesiyle birlikte Almanya'ya ancak 13 yaşındayken geldi ve ardından Hannover 96'da yetiştirildi.

FIFA'nın zamanında yeşil ışık yakması halinde, temmuz sonunda Squadra Azzurra'daki ikinci görev dönemine başlayan İtalya'nın eski-yeni milli takım teknik direktörü Roberto Mancini, Tresoldi'yi Belçika (25 Eylül), Türkiye deplasmanı (28 Eylül), Fransa deplasmanı (2 Ekim) ve sahasında Türkiye (5 Ekim) maçları için ilk kez İtalya Milli Takımı'na çağırmak istiyor.

Peki DFB, 9 numara pozisyonu için gelecek vadeden önemli bir umudu elden mi kaçıracak? Brügge'deki güçlü gelişimi ve U21 için gösterdiği iyi performansla (şu ana kadarki 24 U21 milli maçında 12 gol) Tresoldi, A Milli Takım'ın radarına girmeyi başardı. Yeni milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp'un, 17 Eylül'de açıklayacağı ilk kadrosunda genç hücum oyuncusunu ciddi şekilde düşündüğü ihtimali oldukça yüksek görülüyor.

DFB'nin Nicolo Tresoldi konusunda hâlâ bir şansı var mı?

Ve Bild'in haberine göre, Klopp gelecekte Tresoldi'ye güvenebilmeyi hâlâ umut edebilir. Alman bulvar gazetesine göre genç oyuncu, Gazzetta'nın haberinin aksine, gelecekte hangi ülke için forma giyeceğine henüz karar vermiş değil. Buna göre DFB takımında bir gelecek de hâlâ mümkün.

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Klopp'un, Dünya Kupası'na yine erken veda edilmesinin ardından Almanya Milli Takımı'nın yeniden yapılanmasını ilerletmesi beklenirken, Squadra Azzurra'nın bugünü ise bilindiği üzere daha da dramatik. Dört kez dünya şampiyonu olan İtalya, üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finallerini kaçırdı ve 2006 kahramanı Gennaro Gattuso yönetiminde de elemelerde başarısız oldu. 2021'de gelen Avrupa Şampiyonası zaferiyle son on yılın İtalyan futbolundaki tek gerçek parlak anına imza atan Mancini ile İtalyanlar şimdi mümkün olduğunca hızlı şekilde yeniden daha başarılı dönemlere bağlanmak istiyor.

Annesinin kökenleri nedeniyle teorik olarak Arjantin adına da oynama hakkı bulunan Tresoldi'nin şimdi hangi yeniden başlangıcın parçası olmayı tercih edeceğine karar vermesi gerekiyor. Eski Hannover 96 oyuncusu, Brügge'de iyi bir ilk sezon geçirdi ve mevcut sezona da olağanüstü başladı: Belçika devinin 2026/27 sezonundaki şu ana kadarki dört resmi maçının her birinde birer gol attı.

Nicolo Tresoldi ile hangi dev kulüpler ilgileniyor?

Tresoldi için çok büyük kulüplerin de uzun süredir nabız yokladığı belirtiliyor; Borussia Dortmund ve Atletico Madrid'in ilgisinden de söz edilmişti. Son olarak, Atletico Madrid'den Julian Alvarez ile Inter'den Lautaro Martinez'in santrfor pozisyonu için arzulanan çözümler olarak muhtemelen alınamayacak olmasının ardından, Barcelona'nın da Almanya U21 Milli Takımı oyuncusunu takibe aldığı ifade edilmişti.

Gazzetta'ya göre İtalyan federasyonu, Berlin doğumlu Matteo Palma konusunda da şu sıralar yoğun şekilde bir başka yetenek için uğraşıyor; Palma son olarak U16 ve U17 seviyelerinde DFB adına forma giydi. Udinese Calcio'nun 18 yaşındaki stoperinin de gelecekte Squadra Azzurra için oynaması isteniyor. U15 seviyesinde İtalya için daha önce üç maça çıkan Palma'nın yaklaşan milli maçlara aday gösterilip gösterilmeyeceği ise mevcut kas sakatlığı nedeniyle soru işareti.

Ayrıca, Gazzetta'ya göre, İtalyan federasyonunun Tresoldi'nin yanı sıra odaklandığı bir diğer isim de federasyon değişikliği yapmaya ikna edildiği iddia edilen başka bir yetenek. Buna göre Cagliari Calcio'nun İsviçre doğumlu, U16'dan U20'ye kadar sürekli İsviçre'nin yaş grubu milli takımlarında oynayan ön liberosu Alessandro Romano'nun gelecekte İtalya formasını giymesi bekleniyor. Gazzetta'ya göre 20 yaşındaki oyuncu da federasyon değişikliği için onayını çoktan vermiş durumda.