Liverpool menajeri Jürgen Klopp, AFCON 2021'de yıldızlaşarak ülkelerini finale taşıyan Mohamed Salah ve Sadio Mane'nin fiziksel olarak sürekli zirvede kalmasını alkol tüketmemelerine bağladı.

Kamerun'daki turnuvada yedişer maça çıkan ve çok ağır bir yükü sırtlayan iki yıldız, Pazar günü Burnley maçıyla vakit kaybetmeden Premier Lig mesaisine dönüş yaptı. Mane'nin formasını giydiği Kamerun, Salahlı Mısırı finalde penaltılarla yenerek kupayı kaldırmıştı.

Liverpool'un Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Inter ile oynayacağı maçta iki oyuncunun da forma giymesi bekleniyor.

Klopp ne söyledi?

Basın toplantısında konuşan Alman teknik adam, Salah ve Mane'nin yoğun maç trafiğine rağmen nasıl formda kaldığını açıkladı.

"İkisi de alkol kullanmıyor. Büyük bir kutlama yaptığınızda alkol problem olabiliyor, toparlanma süresini uzatan bir faktör."

"Alkol almıyorlar, bu yüzden maçtan sonraki gün ikisi de hazır durumdaydı. İkisi de birer doğa harikası, umarım hep böyle kalırlar! Mo, AFCON'dan sonra birkaç gün ara verdi, Sadio ise kutlamalar nedeniyle bir hafta. Formda olmaları beni şaşırtmadı."

Mane ve Salah neden alkol tüketmiyor

İki yıldız da, takım arkadaşları Naby Keita gibi müslüman ve inançları nedeniyle alkolden uzak duruyorlar.

Liverpool'un 2020'de kazandığı Premier Lig şampiyonluğunun ardından, Salah ve Mane'nin inancına saygı göstermek amacıyla kutlamalarda alkolsüz şampanya kullanılmıştı.

Takım kaptanı Jordan Henderson, mikrofonlara verdiği demeçte kupa seremonisindeki şampanyanın alkolsüz olduğunu açıklayan isimdi.

Klopp'un diğer açıklamaları

Devler Ligi'ndeki rakibinden övgüyle söz eden Klopp, Serie A'da zirveyi Milan'a kaptırmasına rağmen Inter'in hala İtalya'nın en iyi takımı olduğunu düşünüyor.

"Inter üst düzey bir takım. Üst düzey oyunculara ve dünya çapında bir teknik direktöre sahipler. Diğer takımlara saygısızlık etmek istemem, ama bu yıl da İtalya'nın en iyi takımı Inter. Şu anda puan tablosu aksini söylüyor, ama Inter çok sert ve yaratıcı bir takım. İyi organize oluyorlar ve müthiş bireysel yetenekleri var."

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