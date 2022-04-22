Erling Haaland'ın geleceği hakkında konuşan Jürgen Klinsmann, Borussia Dortmund yıldızının futbolda hiçbir şeyin garanti olmadığını anlaması gerektiğini söyledi.

Haaland'ın bu yaz ayrılması bekleniyor ve yıldız futbolcu Manchester City, Barcelona ve Real Madrid'in listesinde. Norveçli golcü, kariyerini büyütmeye çalışırken yeni bir kulübe katılmaya hazır görünüyor.

Almanya'da Bayern Münih'in hakimiyeti göz önüne alındığında, Dortmund'da kupa kazanmakta zorlanıyor. Ancak Klinsmann, Haaland'ın, şu anda PSG dışında kupa garantili bir kulübün olmadığını anlaması gerektiğini söyledi.

Klinsmann Haaland hakkında ne dedi?

Klinsmann, Haaland'ın transfer süreci ile ilgili şu yorumu yaptı:

"Dortmund forması ile Bayern Münih'e meydan okuma şansınız var ve bunun büyük bir parçasısınız. Haaland, Borussia Dortmund'da büyük, büyük bir parça. Dortmund ile denemeye devam edebilir.

"Başka bir yere gitmeye karar verirse, ki bu anlaşılabilir bir durum ama o kararı verirse, nereye giderseniz gidin o şampiyonlukları hemen kazanacağınızın garantisi yok.

"Şu anda İspanya'da neler olduğunu görüyorsunuz. Barcelona, ​​Real Madrid ve Atletico hakkında konuşursanız, günün sonunda yarışı kimin kazanacağı konusunda her zaman bir soru işareti vardır.

Şu anda İngiltere'de bile ilk dört takımdan birini tercih ettiğinizde Premier Lig'i kazanacağınızın garantisi yok.

"Bence kısa sürede yerel bir şampiyonluk elde etme garantisine sahip olabileceğiniz tek yer PSG. Ancak bence şu anda ileri üçlüleri oldukça iyi.

"Yani aslında kolay değil. Şimdi Borussia Dortmund'dan ayrılmayı düşünüyorsa, gitmesi gereken doğru yer neresi? Bu hiç de kolay bir karar değil."

Haaland vs Lewandowski

Haaland ve Dortmund, Bundesliga'da şampiyonluk umutlarını canlı tutmak için bu hafta sonu Bayern ile karşı karşıya gelecekler.

Dortmund, oynanacak sekiz maç öncesinde Bayern'in dokuz puan gerisinde bulunuyor ve cumartesi günkü maçı mutlaka kazanmalı.

Bunu yapmak için, son yıllarda tartışmasız dünyanın en iyi golcüsü olduğunu iddia eden bir oyuncu olan Robert Lewandowski'yi durdurmaları gerekecek.

Bundesliga'nın efsanevi golcüsü Klinsmann, Haaland ve Lewandowski arasında birçok benzerlik gördüğünü ve ikilinin bir bütün olarak ligin kalitesini yükseltmek için çok şey yaptığına inandığını söylüyor.

Klinsmann, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Erling Haaland'a genç Lewandowski olarak bakıyorum ve bunu birçok kez söyledim. Çünkü komple bir oyuncu olmak için ihtiyacı olan her şeye sahip.

"Maalesef biraz Lewandowski'ye benziyor ve millî takım ortamı ona belki bir Dünya Kupası kazanma şansı vermiyor. Çok zor. Mümkün değil demiyorum, her şey mümkün ama bu, büyük ihtimalle olmayacak.

"Ancak hangi takımda oynarlarsa oynasınlar, oynadıkları rolde 9 numara olarak lider figürler ve bence Erling'in önünde çok, çok parlak bir gelecek var. Böyle genç bir yetenek şimdiden görevini tamamlıyor.

"Bence Robert, son iki veya üç yılda dünyada yılın futbolcusu ve Bayern Münih'te son birkaç yılda yaptıklarından dolayı gerçekten hak ettiği takdiri gördü. Gerd Müller'in rekorlarını yakaladı ve performans anlamında olağanüstü ve tutarlıydı.

"Bu, aynı zamanda Bayern Münih'teki ortamın ona öne çıkma ve bu kadar çok gol atma fırsatı verdiğini gösteriyor. Çünkü kendisini fevkalade besleyen oyunculara sahip. Bir maça başladığında üç, dört veya beş kez gol fırsatı geleceğini biliyor. Bu, bir dokuz numara için çok büyük bir şans.

"Marco Reus, Giovani Reyna veya Bellingham gibi oyuncuların olduğu Dortmund'da da benzer bir durum var. Takım arkadaşları, sürekli Haaland'ı arıyor ve onu gol pozisyonuna sokuyor.

Almanya'da bu iki seçkin oyuncuya sahip olduğumuz için çok gururluyuz ve onların Bundesliga'da kalmalarını umuyoruz."

Lewandowski bu sezon 30 Bundesliga maçında 32 gol atarken Haaland, yaşadığı sakatlıklara rağmen 20 maçta 18 gol kaydetti.

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