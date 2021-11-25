Junior Messias'ın peri masalı: Beş yılda beyaz eşya tamirciliğinden Milan'ın yıldızlığına

Uzun bir aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılan Milan'ın gruptan çıkma umutlarını son haftaya taşıdığı Wanda Metropolitano'da attığı tek golle takımını galibiyete taşıyan Brezilyalı yıldız Junior Messias'ın peri masallarını andıran hayat hikayesi sporcu olsun, olmasın birçok insana ihma verecek cinsten.

Messias ne söyledi?

2011 yılında 26 yaşındayken adım attığı İtalya'daki ilk yılında beyaz eşya tamircisi olarak başlayan ve amatör olarak futbol oynayan Messias, maçtan sonra duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Messias, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada Atletico Madrid deplasmanında attığı golün ardından bütün yaşadıklarının gözünün önüne geldiğini söyledi:

"Sakatlıklar nedeniyle zor bir dönemden geçiyordum ve ilk golümü attığım için çok mutluyum. Golden sonra ağlamak istedim. Yaşadığım her şey aklıma geldi. Golün ardından Tanrı'yı ve benim için yazdığı hikayeyi düşündüm.

"Kariyerimin en güzel gecesiydi ama umuyorum ki bunun devamı gelecek. 2011'de kardeşimle yaşamak için Torino'ya gelmiştim ve kendi hikayemi oluşturmaya başladım. Brezilya'da çocukken futbol oynadım ama 2015'e dek futbolcu olmayı hiç düşünmemiştim.

"İtalya'ya ilk geldiğimde yaptığım her şeyi babamdan öğrenmiştim. Bazen duvar yapıyordum bazen elektrikçilik. UISP turnuvasında Perulularla oynadıktan sonra Fossano'da oynamamı teklif etmişlerdi ama önerdikleri garanti para ailemi geçindirmeme yetmiyordu. Ben de eletrikli alet çantasını taşıyarak belimi zorlamaya devam ettim.

"18-19 yaşındaydım ve futbolcu olmak için çok geç gibiydi. Avrupa'da harika bir futbolcu olacağımı söyleyen bir teyzem vardı ama artık buna inanmıyordum. Dönüp bakınca Tanrı'nın var olduğu çok açık geliyor.

Beş yılda amatörden zirveye

2015'te sadece futbolu düşünmesi için amatör takım Eccellenza'dan ayda 1500 euro'luk teklif alan Messias, takımıyla çıktığı 32 maçta 21 gol atarken, kulübün Serie D'ye yükselmesinde başrolü oynadı.

28 yaşına geldiğinde Crotone tarafından transfer edilen Messias takımının Serie A'ya yükselmesinde önemli rol oynarken, çıkışını burada da sürdürdü. Geçen sezonu ligde 9 gol ve 4 asistle tamamladıktan sonra Milan'ın dikkatini çeken ve Messias, bu transferi hala inanılmaz buluyor:

"Yıllar önce kardeşimin düğününden dönerken uykusuzdum ve çok fazla alkol almama rağmen araba kullanıyordum. Bir an gözlerimi kapattım ve sonunda yoldan çıkmıştım. Araba tamamen yandı. Mahvolmuş olabilirdim, ölebilirdim ama Tanrı beni kurtardı.

"O gün bütün zihniyetim değişti. Artık içmiyorum ve alkolün çaresiz insanlar için olduğunu anladım. Eccellenza için oynamaya başladıktan beş yıl sonra 29 yaşında Serie A'ya gelmek kolay değil.

"Transfer gerçekleştiğinde Teyzemin bana söylediklerini hatırladım. Bu masalı hak ettiğimi düşünüyorum. Birçok fedakarlık yaptım ve hiçbir zaman geç olmadığını gösterdim. 30 yaşında Milano'dayım ve her şeyin mümkün olabileceğini ispatladım. "

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