Junior Fernandes: Umarım Fenerbahçe maçından mutlu ayrılan taraf biz oluruz

Alanyaspor'un Şilili oyuncusu Junior Fernandes, lige iyi bir giriş yaptıklarını söyledi.

Junior Fernandes, Süper Lig'in 4. haftasında ile oynayacakları maça ilişkin "Karşımızda büyük bir takım olacak ama biz de ona göre mücadele edeceğiz. Umarım mutlu ayrılan taraf biz oluruz" dedi.

Şili Milli Takımı forması giyme başarısı da gösteren Junior Fernandes, BtcTurk karşısındaki performansını beğendiğini belirtti. Her maçın ayrı bir hikayesi olduğunu ve her maçta farklı oyuncuların ön plana çıktığını kaydeden Şilili oyuncu, "Son maçta ben de elimden geleni yaptım. Maçta iyi bir performans gösterdiğim için mutlu oldum. Yeni Malatyaspor maçı için ekstra bir durum yoktu. Her maça konsantre olduğumuz gibi olduk. Ayrıca futbolda bu tarz olaylar var. Eski takım arkadaşınıza, hocanıza karşı oynayabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Taraftarlara da çağrıda bulunan Junior Fernandes, iyi bir taraftara sahip olduklarını, Fenerbahçe maçında da taraftarlarından tribündeki yerlerine almalarını beklediğini sözlerine ekledi.

Junior Fernandes, bu sezon oynadığı üç maçı da kazanan ve ligin zirvesinde bulunan formasıyla 2 gol kaydetti.