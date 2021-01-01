Juninho açıkladı: Lyon Dembele'yi satıyor, Islam Slimani'yi alıyor!

Fenerbahçe'de oynadığı sezonda beklentileri veremeyen Islam Slimani, Lyon'un radarına girdi. Juninho, oyuncuyu çok istediklerini söyledi.

takımlarından 'un sporif direktörü Juninho, transfer konusunda önemli açıklamalar yaptı.

ile haberleri çıkan Moussa Dembélé'nin İspanyol kulübüne gitmek istediğini doğrulayan Juninho, transferdeki ilk tercihleri olarak da Islam Slimani'nin adını verdi.

Téléfoot'a konuşan Juninho şu ifadeleri kullandı:

Daha fazla takım

"Moussa beni görmeye geldi. Takım değiştirme zamanının geldiğini, motivasyonunu biraz kaybettiğini söyledi. Bunu planlamamıştık. Onu çok takdir ediyorum. Gerçekten kalmak istemeyen birini önümüzdeki beş ay boyunca elimizde tutamayız. Atlético ile konuşuyoruz. Sanırım Moussa, Atlético ile anlaştı."

Islam Slimani hakkında da görüş bildiren Juninho, "Slimani çok takdir ettiğimiz bir oyuncu. Ancak olasılıkların sadece bir parçası, tek aday değil. Sezon ortasında, altı ay veya bir buçuk yıllık sözleşme imzalayacak bir forvet bulmak her zaman kolay olmuyor. Diğer oyunculara da bakıyoruz. Fakat Slimani ile görüştük ve neredeyse bir anlaşmaya vardık. O da gelmek ve formamızı giymek istiyor" dedi.

Haberin devamı aşağıda

24 yaşındaki Moussa Dembélé, 2018-19 sezonunun başında İskoçya ekibi 'ten Lyon'a transfer olmuştu. Forvet oyuncusu, Lyon formasıyla çıktığı 108 maçta 45 gole imza attı.

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Islam Slimani ise 2018-19 sezonunda büyük umutlarla 'ye transfer olmuştu. Premier Lig ekibi Leicester'dan kiralanan Cezayirli golcü, Süper Lig'de oynadığı 15 karşılaşmada sadece tek gol atabildi.

Geçen sezonu 'da geçiren Slimani, sezonu 9 gol ve 7 assistle tamamlayarak yeniden kendini buldu. 32 yaşındaki oyuncu bu sezonun başında 'e dönse de sadece 20 dakika süre alabildi.