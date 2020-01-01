Julian Nagelsmann'dan fikstür eleştirisi: Rezil bir maç planlaması

Hertha maçının ardından Leipzig teknik patronunun hedefinde DFL vardı.

'in ile 2-2 berabere kalıp şampiyonluk umutlarını mucizelere bıraktığı maçın ardından teknik direktör Julian Nagelsmann, DFL'ye fikstür eleştirisinde bulundu.

Maç sonu DAZN' a konuşan, üst üste maçlar oynamalarını "İngiliz haftası" olarak niteleyerek, "Oyunun içine girmek zordu, bu da normal; çünkü bu bizim aylardır ilk İngiliz haftamızdı" dedi.

Yine de bunun Hertha için İngiliz haftası anlamına gelmediğini söyleyen Nagelsmann, "Onların dört gün araları vardı. Maç takviminin nasıl planlandığını anlamıyorum. Hertha cuma günü, biz pazar günü oynadık ve çarşamba günü karşılaştık. Bu rezil maç planlamasının sonucu da bu oldu" yorumunu yaptı.

Daha fazla takım

Leipzig, 28. hafta sonunda topladığı 55 puanla lider Bayern'in dokuz puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.