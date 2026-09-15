Haberde, Klopp’un perşembe günkü aday kadro açıklamasında TSG Hoffenheim kalecisinden faydalanmayacağı yazıldı. Ayrıca Julian Nagelsmann’ın (39) halefinin “eski hiyerarşiyi görünüşe göre tamamen yıkmak” istediği belirtiliyor.

Bu hiyerarşide Baumann, ABD, Kanada ve Meksika’daki hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası’na kısa bir süre kalana kadar bir numaraydı. Marc-Andre ter Stegen’in (34) sakatlığının ardından Dünya Kupası elemeleri maçlarında görev yaptı ve burada ikna edici bir performans sergiledi. Buna rağmen Nagelsmann, turnuva öncesinde geri adım attı ve Bayern kalecisi Manuel Neuer’i (40) DFB emekliliğinden geri getirdi. 13 kez milli olan Baumann ise onun ilk yedeği olarak Dünya Kupası’na gitti.

Tecrübeli kaleci, hafta sonunda TSG’nin VfB Stuttgart’ı 2-1 yendiği Bundesliga maçının kenarında, Klopp ile bir görüşme yaptığını doğruladı: “Evet, onunla temasım oldu. Geri kalan her şeyi perşembe günü kendisi söyleyecek.” Ancak bunun detayına girmek istemedi: “Bunu o zaman o yapsın.”

DFB takımında Jürgen Klopp hangi kalecileri aday kadroya çağıracak?

Bild ayrıca ter Stegen’in, milli takımın yeni birinci kalecisi olma konusunda en büyük şansa sahip olduğunu yazdı. Bu yaz FC Barcelona’dan kiralık olarak Hollanda’nın rekortmen kulübü Ajax Amsterdam’a transfer oldu ve burada düzenli olarak forma şansı buluyor, her ne kadar performansında her zaman hatasız olmasa da.

Rekor milli oyuncu Lothar Matthäus (65) da Sky köşesinde, ter Stegen’in kalede yer alma konusunda elinin güçlü olduğunu öne sürdü. Matthäus, “Kesinlikle kadroda olacağını düşünüyorum. Amsterdam’da performansını sürdürürse Almanya kalesinde bir numara olmak için adaydır” ifadelerini kullandı.

Bild’e göre ter Stegen’in arkasında Jonas Urbig’in (23, FC Bayern) ve Alexander Nübel’in (29, Beşiktaş İstanbul) yedek kaleci rolleri için şansları yüksek. Finn Dahmen’e de (28, FC Augsburg) Klopp’un kadrosunda yer göründüğü belirtiliyor.



