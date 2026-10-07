Sport Bild'in haberine göre Leipzig'te, teknik direktör Martin Demichelis'in durumu konusunda şimdiden homurtular yükseliyor. Saksonya ekibi dışarıya karşı Arjantinli teknik adamla ilgili bir tartışmanın hiç başlamaması için çaba gösterse de, Demichelis'in inişli çıkışlı başlangıcının ardından işler kısa sürede düzelmezse tablonun hızla tersine dönebileceği belirtiliyor.

Bundesliga'da 2026/27 sezonunda şu ana kadar Borussia Mönchengladbach'a karşı alınan iki ikna edici iç saha galibiyeti (3-0) ve Hamburger SV karşısındaki (5-0), Werder Bremen (1-3) ve Bayer Leverkusen (0-2) deplasmanlarında gelen iki hayal kırıklığı yaratan yenilgiyle dengelendi. Buna bir de Şampiyonlar Ligi açılışında ağır bir darbe eklendi; RB, Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni ekip Como'ya 1-4 kaybetti.

Demichelis, geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayan takımın başına daha bu yaz geçmiş olsa da, sonbahar içinde yeniden Şampiyonlar Ligi'ne katılımın tehlikeye girebileceğinin görülmesi halinde erken bir teknik direktör tartışmasının yaşanmasının gayet mümkün olduğu belirtiliyor, Sport Bild böyle yazdı.

Julian Nagelsmann, RB Leipzig'e dönebilir mi?

Bu durumda eski Almanya Milli Takımı teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın RB'ye dönüşüne dair son dönemde yeniden alevlenen söylentiler de somut bir zemin kazanabilir. 39 yaşındaki teknik adam, Leipzig'i 2019'dan 2021'e kadar zaten bir kez çalıştırmıştı. DFB Direktörü Rudi Völler, erken Dünya Kupası elenişinin ardından görevinden ayrılan Nagelsmann'ın geleceğiyle ilgili kısa süre önce Bild'e şu açıklamayı yaptı: "Julian biraz nefes alacak, sakinleşecek. Sonra da çok kısa sürede yeniden mutlak bir üst düzey takımın başına geçecek, bundan hiç şüphem yok."

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Gelecek maçlar RBL Bundesliga 12:30 SGE

Dino Toppmöller'in adı da daha önce spekülasyonlarda dolaşmıştı. Toppmöller, 2020/21 sezonunda Nagelsmann'ın Kırmızı Boğalar'daki yardımcısıydı ve eylül ortasında RC Lens'teki görevinden sadece iki buçuk ay sonra yeniden kovuldu. Sport Bild'e göre şu anda Nagelsmann ve Toppmöller hakkında çıkan tüm söylentiler RB tarafından hâlâ yalanlanıyor.

Buna paralel olarak Leipzig Sportif Direktörü Marcel Schäfer de milli maç arasındaki dönemde Demichelis'e kamuoyu önünde destek vermişti. "Yeni oluşturulmuş bir takımın birbirini bulması ve işleyişini geliştirmesi zaman alır. Gerçeklik bu" diyerek yeni teknik direktör için sabır çağrısında bulundu. Ayrıca Red Bull'da Almanya Milli Takımı teknik direktörü Jürgen Klopp'un halefi olarak Global Sports Director görevine gelen Roger Schmidt'in de Demichelis'e güven duyulması yönünde net bir tavır koyduğu ifade edildi.

RB Leipzig'in sıradaki rakipleri kimler?

Alışılmadık derecede uzun milli maç arasının ardından 45 yaşındaki teknik adamı ve takımını yoğun ve zorlu görevlerle dolu sıkışık bir program bekliyor. İlk olarak Leipzig'in Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'a karşı (10 Ekim) ve Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven karşısında (13 Ekim) kendi sahasında mutlaka kazanması gerekiyor. Sonrasında ise ligde ve Devler Ligi'nde sırasıyla Bayern Münih (17 Ekim) ve Real Madrid (21 Ekim) deplasmanlarında son derece zorlu sınavlar var.

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Ekim ayı ise tatsız rakipler olan yeni yükselen SV Elversberg (24 Ekim) ve Schalke 04 (31 Ekim) maçlarıyla sona eriyor. Arada, DFB-Pokal 2. turunda 3. Lig'in üst düzey ekiplerinden Rot-Weiss Essen deplasmanında nankör bir zorunlu görev bekliyor (27 Ekim). Ardından Demichelis ilk gerçekten anlamlı ara değerlendirmeyle yüzleşmek zorunda kalacak.