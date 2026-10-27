Julian Nagelsmann, Manchester United'ın yeni teknik direktörü olmak istiyor ve Michael Carrick'in yerini alma yarışında en güçlü aday Eddie Howe'a karşı önemli bir avantaja sahip. Nagelsmann, temmuz ayında Almanya Millî Takımı'ndaki görevinden ayrıldıktan sonra herhangi bir bedel ödenmeden göreve getirilebilecek. United'ın Howe'u getirmek için ise Newcastle'a tazminat ödemesi gerekecek. Carrick'in cumartesi günkü Chelsea deplasmanında görevine devam etmesi bekleniyor.

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Nagelsmann, Manchester United teknik direktörlüğüyle ilgileniyor

Carrick, cumartesi günü Stamford Bridge'de Chelsea ile oynanacak maçta takımın başında kalacak. Ancak tüm kulvarlarda sekiz maçtır galibiyet alınamaması, üzerindeki baskıyı artırıyor. Manchester United, pazar günü sahasında Bournemouth'a 3-0 yenildi ve Premier League'de düşme hattının yalnızca bir puan üzerinde, 16. sırada kaldı.

talkSPORT'un edindiği bilgiye göre Howe, Old Trafford'da Carrick'in yerini almak için şu anda en güçlü aday. Ancak Nagelsmann da görevle ilgileniyor. Alman futbol gazetecisi Constantin Eckner, Nagelsmann'ın bu göreve getirilme konusunda Howe'a karşı önemli bir avantajı olduğunu düşünüyor.

Vivell bağlantısı Nagelsmann'ın şansını artırabilir

Eckner, salı günü talkSPORT'a şunları söyledi: “Nagelsmann geçmişte de Manchester United teknik direktörlüğüyle ilgileniyordu ancak Manchester United yaklaşık 12 ayda bir yeni teknik direktörle anlaşmasına rağmen, kulübe katılması için zamanlama hiçbir zaman gerçekten uygun olmadı. (Christopher) Vivell bağlantısı var. İkili birbirini tanıyor ve Vivell, Nagelsmann'ın göreve getirilmesi için bastırıyor olabilir.”

talkSPORT'un edindiği bilgiye göre United'ın gözlem ekibinin başındaki Vivell, kulübün Nagelsmann'ı göreve getirmesi için çaba gösteriyor. İkili daha önce RB Leipzig'de birlikte çalışmıştı. Nagelsmann'ın takımın başında olduğu dönemde Vivell, teknik direktör olarak görev yapıyordu.

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Nagelsmann, Manchester United'a hiçbir maliyet getirmeyecek

Nagelsmann'ın sözleşme durumu da potansiyel bir avantaj sağlıyor. Eckner sözlerini şöyle sürdürdü: “Anladığım kadarıyla Nagelsmann ilgileniyor ancak en güçlü aday o değil. En güçlü aday Eddie Howe, fakat Nagelsmann hazır. Almanya Futbol Federasyonu DFB, sözleşmesini feshetmek için ödeme yaptı. Dolayısıyla aşılması gereken bir engel yok. İstediği yere gidebilir. Manchester United ise Eddie Howe'u şu anda teknik direktör olarak getirmek için Newcastle United'a ödeme yapmak zorunda.”

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Nagelsmann, dört kez şampiyon olan Almanya'nın Dünya Kupası'nda son 32 turunda Paraguay'a penaltılarla elenmesinin ardından temmuz ayında milli takım teknik direktörlüğünden ayrıldı. DFB daha sonra, Euro 2028'in sonuna kadar sürmesi öngörülen sözleşmesini feshetmek için ödeme yaptı. Howe ise Newcastle'ın başında geçirdiği yaklaşık beş yılın ardından aynı ayın sonunda St James' Park'tan ayrıldı.

Howe için ödenecek tazminat, diğer adaylardan yine de daha düşük

talkSPORT'a göre Howe teknik direktör olursa United, Newcastle'a 3 milyon sterlin tazminat ödemek zorunda kalacak. Bu tutar, Nagelsmann'ı getirme maliyetinden yüksek; ancak görev için adı geçen Fabian Hurzeler ve Unai Emery için ödenmesi gereken bedellerden düşük.

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Carrick ise Old Trafford'daki geleceği belirsizliğini korurken cumartesi günü Chelsea deplasmanında United'ın başında olacak.



