35 yaşındaki oyuncu, sponsor EA SPORTS’un internet sitesindeki dünya çapındaki taraftar oylamasında ve seçilmiş uzman jürisinde en fazla oyu alarak prestijli kupanın sahibi oldu.

Groß, bundan böyle Premier League tarihinde bu ödüle layık görülen altıncı en yaşlı profesyonel olarak sıralanıyor. Bunu yalnızca Stuart Pearce, Teddy Sheringham (ikisi de 38 yaşında), Cristiano Ronaldo (37), Gianfranco Zola (36) ve bu ödülü kazandığında yine 35 yaşında olup Alman oyuncudan yarım yaş daha büyük olan Paul Scholes gibi efsaneler daha ileri bir futbolculuk yaşında başarabildi.

Bu ödül, yılın başında Brighton’a dönüşünden önce Borussia Dortmund’da artık yalnızca etkisiz bir figür haline gelen orta saha oyuncusunun sportif yükselişinin sonucu. Groß, eylülde toplam altı gole katkısının beşine imza atarak lig genelinde zirvede yer aldı. Groß, iki gol attı ve üç gol pası verdi.

Serisi, Brighton’ın Coventry City karşısındaki 5-0’lık görkemli galibiyetinde başladı; bu maçta bir gol attı ve iki golün de hazırlayıcısı oldu. Sonrasındaki son şampiyon Arsenal’e karşı alınan 3-0’lık galibiyette ise Groß performansını daha da yukarı taşıdı: Açılış golünü attı ve ardından takım arkadaşı Chema Andres’e topu adeta ölçüp biçerek servis etti.

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Premier League ayın oyuncusu mu? Pascal Groß kimleri geride bıraktı?

Tecrübeli oyuncu, oylamada güçlü bir rakip grubunu geride bıraktı. Takım arkadaşı Charalampos Kostoulas’ın yanı sıra Mohamed Belloumi (Hull City), Jayden Bogle (Leeds United), Liverpool ikilisi Alexander Isak ve Jeremy Jacquet, Kevin Schade (Brentford) ile Antoine Semenyo’yu (Manchester City) geride bıraktı.

Groß, bu bireysel başarıyla aynı anda hem kulüp hem de futbol tarihine geçti. Brighton & Hove Albion formasıyla bu unvana layık görülen ilk profesyonel oyuncu oldu.

Ayrıca Ada’daki Alman lejyonerler arasında seçkin bir gruba da katıldı: Premier League tarihinde ondan önce yalnızca İlkay Gündoğan, Leroy Sane ve Jürgen Klinsmann ayın oyuncusu kupasını almayı başarmıştı.

Öte yandan Groß, Dünya Kupası’nda eski Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann yönetiminde yalnızca Ekvador’a karşı oynanan son grup maçında 17 dakika süre alabildi. Paraguay’a karşı son 16 turunda elenmelerinin kısa süre ardından Almanya Milli Takımı’nı bıraktığını açıkladı.