Almanya Milli Takımı'nın mevcut kaleci antrenörü Stefan Wessels, NOZ'un "Brückengeflüster" bölümüne yaptığı açıklamada, kendisi ve meslektaşı Andreas Kronenberg'in Klopp döneminde de DFB kalecilerinden sorumlu olacağını doğruladı.

Wessels, "Kaleci antrenörü meslektaşım Andreas Kronenberg ile birlikte görevimize devam edecek ve yeni teknik ekipte yer alacak olmaktan mutluyum. Umarım önümüzdeki yılların daha başarılı geçmesini sağlarız" dedi.

Şu ana kadar Klopp'un yeni milli takım teknik direktörü olarak mevcut kaleci ekibiyle ne ölçüde devam edeceği netlik kazanmamıştı. DFB, Klopp'un tanıtımı sırasında yalnızca Peter Krawietz, Pepijn Lijnders ve Sven Bender'i yardımcı antrenörleri olarak resmen açıklamıştı.

Wessels, 59 yaşındaki teknik adamla iş birliğini şimdi "en üst seviyede" sürdürmek istediğini söyledi. "Yeni bir patron geldiğinde her zaman biraz farklı olur. Futbolda bu, çoğu zaman diğer mesleklere göre biraz daha sık yaşanır."

Wessels sözlerini şöyle sürdürdü: "Klopp'la hatta içerik üzerine biraz da konuştum. Kendisi çok fazla deneyim getiren, inanılmaz derecede iyi bir antrenör. Umarım çok şey başarabiliriz. Beklentiler zaten çok yükseltilmiş olsa da."

Stefan Wessels, Bayern Münih ve Köln'de oynadı

Wessels, 1998 ile 2012 yılları arasında aktif olarak kalecilik yaptı. Kariyerinde Bayern Münih, Köln, Everton ve Osnabrück formaları giydi. Bundesliga'da toplam 60 maça çıktı.

Mayıs 2025'ten bu yana DFB kaleci ekibinin daimi bir parçasıydı. Daha önce çeşitli genç milli takımlarda kalecilerden sorumluydu.