Sky muhabirleri Florian Plettenberg ve Philipp Hinze'nin haberine göre, RB Leipzig'de teknik direktör Martin Demichelis'in pozisyonuyla ilgili iç tartışmalar yaşanıyor. Die Roten Bullen istikrarsız sonuçlar alıyor ve eski başarılı teknik direktörleri Julian Nagelsmann'ın boşa çıkmış olması nedeniyle Leipzig yönetimi rota değiştirmeyi değerlendiriyor.

Demichelis geçen yaz Leipzig'in başına getirildi. Bayern Münih başta olmak üzere çeşitli takımlarda forma giyen eski savunmacının, takımını geçen sezon düzgün bir üçüncülüğe ve dolayısıyla Şampiyonlar Ligi futboluna taşıyan Ole Werner'in halefi olarak oldukça büyük bir boşluğu doldurması gerekiyordu.

Pragmatik düşünen Werner, o dönem hâlâ Jürgen Klopp liderliğindeki Red Bull Soccer Global Team'in özellikle daha fazla yoğunluk, daha çekici futbol ve nihayetinde ciddi bir doz "Red Bull DNA'sı" talep etmesi nedeniyle görevden alındı.

Leipzig ve Red Bull, Werner'i gönderme kararları nedeniyle sert şekilde eleştirilmişti ve şimdi görüldüğü üzere Demichelis, sezon henüz erken aşamada olsa da Leipzig'in maç başına 1,95 puan ortalamasına hâlâ yaklaşabilmiş değil.

Gelecek maçlar RBL Bundesliga 12:30 SGE

Borussia Mönchengladbach'a karşı alınan ikna edici 3-0'lık ve Hamburger SV'ye karşı alınan 5-0'lık galibiyetlerin ardından, Werder Bremen'e karşı 3-1, Bayer Leverkusen'e karşı 2-0 ve Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya karşı 4-1'lik acı verici yenilgiler geldi. Leipzig şu anda Bundesliga'da dokuzuncu sırada yer alıyor.

"Bu başlangıcın ardından Demichelis'in geleceğine dair ilk görüşmeler kaçınılmaz", diye yazdı Sky. Haberde, kulübü daha önce Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale taşıyan Nagelsmann'ın, Almanya milli takım teknik direktörlüğünden ayrılmasının ardından geçen yazdan bu yana boşta olduğu hatırlatıldı. "Yönetimin bir bölümü onu şimdiden değerlendiriyor."

Demichelis'i her halükarda zorlu bir dönem bekliyor; Bundesliga'da Eintracht Frankfurt ve Bayern Münih'e, Şampiyonlar Ligi'nde ise PSV ve Real Madrid'e karşı oynanacak maçlar kapıda.

Klopp'un Red Bull'daki halefi olarak 1 Ekim'de göreve getirilen eski PSV teknik direktörü Roger Schmidt'in, değerlendirmesini Leipzig yönetimiyle paylaşmadan önce Demichelis'in fikirlerini daha iyi tanımak için önce zaman ayırmak istediği belirtiliyor. "Ekim ayı Demichelis için kritik olacak" denildi Sky tarafından.



