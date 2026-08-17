Cumartesi günü kulübü FC Brentford'un Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 7-0'lık hazırlık maçı şovu sırasında 24 yaşındaki hücum oyuncusu, sonunda Alman Milli Takımı'nda kalıcı olmak istediğine yönelik hedeflerini vurguladı.

"Evet, tabii ki. Bence kartlar yeniden karıldı. Herkes kendini göstermek istiyor ve ben de elbette orada yeniden atak yapmak istiyorum" diyen Schade, yeni milli takım teknik direktörü Klopp yönetiminde olası bir yeni başlangıçla ilgili konuştu.

SGE karşısında Schade, daha önce iki gol ve iki asistle maçın açık ara en etkili ismi olmuştu. İlk golü için sadece iki dakikaya ihtiyaç duyan yıldız oyuncu, Frankfurt savunmasındaki bir hatanın ardından takımını erkenden 1-0 öne geçirdi. Igor Thiago ile Keane Lewis-Potter'ın gollerinin asistlerini yapan Schade, ardından 7-0'lık skorla son sözü yine kendisi söyledi.

"Elbette memnunum. İki gol attığınızda aslında üç gol atmayı da isterdiniz ama bu tabii ki üst düzeyde bir yakınma olur. Ama odak tüm takımda ve takımın genel performansından dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullanan 24 yaşındaki oyuncu, maçın ardından konuştu.

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Kevin Schade neden 2026 Dünya Kupası'nda yer almadı?

Schade, geçen sezon Brentford formasıyla gösterdiği iyi performansın ardından - 35 Premier League maçında sekiz gol ve dört asist üretti - ABD, Kanada ve Meksika'daki Dünya Kupası'na katılım için güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyordu, ancak eski milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann sonunda onu kadroya çağırmamayı tercih etti.

Nagelsmann, aday kadro sürecinde Schade'nin Dünya Kupası kadrosunda yer alma şansı olduğunu, ancak sonunda kararın 24 yaşındaki oyuncu, Karim Adeyemi ve Maximilian Beier (ikisi de BVB) arasında çok yakın olacağını açıklamıştı. Turnuva kadrosuna girmeyi başaran ise yalnızca sonuncusu oldu.

Schade, ilk A milli maçına daha 2023 yılında Hansi Flick döneminde çıktı; şu ana kadar DFB formasıyla toplam beş maça çıktı (bir asist). Son olarak Kasım 2025'te Dünya Kupası elemelerinde Lüksemburg'a karşı Almanya formasıyla sahada yer aldı.