Sport Bild'in haberine göre eski Almanya Milli Takımı teknik direktörü, eski kulübünde ikinci kez görev almaya en azından tamamen karşı değil.

Buna göre Nagelsmann, gayriresmî bir görüşmede teklifi en azından hemen reddetmedi. Bu tür görüşmeler, acil olarak teknik direktör aramayan Bundesliga kulüplerinde de olağan bir uygulama. Nagelsmann'ın tutumu, geri dönmeye istekli olduğunun bir işareti olarak değerlendirilebilir.

Sport Bild'e göre RB yöneticileri Demichelis ile yola devam etmeme kararı alırsa Nagelsmann göreve hazır. Bayern Münih ve TSG Hoffenheim'ın eski teknik direktörünün bu bakımdan Arjantinli çalıştırıcının bir tür "gölgedeki ismi" olduğu belirtiliyor. Yine de henüz somut bir gelişme yok.

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RB Leipzig'in sezonu şu ana kadar nasıl geçti?

Leipzig cephesindeki iddia edilen değerlendirmelerin nedeni, bu sezon şu ana kadar alınan son derece istikrarsız sonuçlar. Leipzig, Bundesliga'da sekiz hafta sonunda saygın bir konum olan dördüncü sırada yer alıyor ve lider Bayern Münih'in yalnızca üç puan gerisinde. Buna karşılık Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Calcio Como'ya karşı oynadığı maçlarda (her ikisi de 1-4), ayrıca Bayern karşısındaki zirve mücadelesinde (1-6) ağır yenilgiler aldı.

Gelecek maçlar RBL Şampiyonlar Ligi 15:00 MCI

Özellikle hissedar Red Bull'un bu tabloya olumsuz baktığı belirtiliyor. Sezon başında da tartışmalı bir isim olduğu öne sürülen Demichelis, güçlü takımlara karşı hâlâ uygun bir taktik plan ortaya koyamıyor gibi görünüyor. Ağır yenilgiler, ilan edilen "Avrupa'da ilk 10" hedefinden ne kadar uzakta olunduğunu gösteriyor. Dil engelinin de sorun yarattığı belirtiliyor. Demichelis, talimatlarını takımın tamamına doğrudan aktarabilecek düzeyde ne Almanca ne de İngilizce konuşuyor. Bütün bunlar Arjantinli çalıştırıcıya duyulan güveni belirgin biçimde azaltıyor.

Öte yandan Nagelsmann, Red Bull nezdinde hâlâ büyük saygı görüyor. 39 yaşındaki teknik adam, 2019 ile 2021 yılları arasında Leipzig'i çalıştırdı ve kulübü bir lig ikinciliğine ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale taşıdı. Red Bull yöneticisi Oliver Mintzlaff, Nagelsmann'ın Bayern'e transferine izin vermelerini daha sonra kariyerinin "en büyük yanlış kararlarından biri" olarak nitelendirdi.

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Julian Nagelsmann, RB Leipzig'de Martin Demichelis'in yerine geçecek mi?

Demichelis yönetimindeki son galibiyet serisi dikkate alındığında (son üç maçın tamamı kazanıldı), Leipzig'de yakın zamanda bir teknik direktör değişikliği yaşanıp yaşanmayacağı belirsiz. RB bünyesinde Jürgen Klopp'un 'Head of Global Soccer' görevindeki halefi Roger Schmidt, kısa süre önce eski Almanya Milli Takımı teknik direktörünün dönüşünün kendileri için söz konusu olmadığını açıkladı.

Schmidt, ZDF'deki Aktuelles Sportstudio programında, "Günümüzde bu sektörde bu çok normal. Bir ya da iki maç kaybedince bu tür konularla tekrar tekrar ilgilenmek zorunda kalıyorsunuz" dedi ve şunu vurguladı: "Böyle bir noktadan çok uzağız."

Schmidt, bunun yerine "teknik direktörlük pozisyonunda belirli bir istikrara" ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Şu anda bugün işlerin gidişatından memnunuz. Teknik direktörlerimiz, Global Team olarak bizden de azami desteği alıyor. Tamamen buna odaklanmış durumdayız" dedi. Demichelis hakkında ise şunları söyledi: "Arjantinli oyuncularla, özellikle Benfica'da, deneyimim oldu ve onların zihniyetini seviyorum. Arjantinli oyuncuların çoğu kulüplerinde liderlik rolü üstleniyor. Maç kazanmak için gereken o ekstra özelliği getiriyorlar. Ondan da aynı izlenimi edindim."

Martin Demichelis'in göreve getirilmesinde asıl sorumlunun Jürgen Klopp olduğu iddia ediliyor

Sport Bild'e göre bir teknik direktör değişikliği, kulüp yöneticilerinin yaz aylarında yeterince düşünmeden ve aceleyle hareket ettiklerini kabul etmeleri anlamına da gelecek. Demichelis'in göreve getirilmesinde öncü rolü, duyumlara göre Schmidt'in selefi Klopp oynadı. Klopp'un, söylentilere göre Ole Werner'in görevden alınması kararını da kabul ettirdiği belirtiliyor.

Demichelis galibiyet serisini sürdürürse, görevden alınması neredeyse imkânsız hâle gelecek. RB, çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile karşılaşacak.

Öte yandan RB yöneticileri Nagelsmann'ı göreve getirmek isterse Mintzlaff ve ekibi üzerindeki baskı artacak. 2026 Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılacak eski Almanya Milli Takımı teknik direktörünün, sorunlu bir dönem geçiren Premier League kulübü Manchester United'ın da adayları arasında olduğu belirtiliyor.