Julian Nagelsmann, Dünya Kupası için Almanya'nın son derece güçlü kadrosunu açıkladı

Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Kırk yaşındaki Manuel Neuer, iki yıl aradan sonra Almanya milli takımının kalesine geri dönüyor.

Bayern Münih'in kalecisi, 2024'te kendi ülkesinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın ardından milli takım kariyerine son vermişti. Şimdi ise Neuer kadroya geri dönüyor.

Deneyimli kaleci, Oliver Baumann ve Alexander Nübel ile rekabet edecek. Marc-André ter Stegen bu yaz kadroda yer almıyor.

Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Joshua Kimmich, David Raum, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah ve Malick Thiaw kadroda yer alan savunma oyuncuları.

Nagelsmann çok sayıda orta saha oyuncusu kadroya dahil etti: Pascal Groß, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, Angelo Stiller, Nadiem Amiri, Leon Goretzka, Kai Havertz, Lennart Karl, Jamal Musiala ve Florian Wirtz.

Forvette Maximilian Beier, Jamie Leweling, Leroy Sané, Deniz Undav ve Nick Woltemade gol görevini üstlenecek.

Almanya, önümüzdeki ay E Grubu'nda Curaçao, Ekvador ve Fildişi Sahili ile karşılaşacak. 2022 Dünya Kupası'nda Almanya, grup aşamasında elenmişti.