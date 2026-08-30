Sky'ın haberine göre, yeni Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un 1. FC Köln'ün hücum oyuncusunu kadroda düşünmesi bekleniyor. Sakatlık gibi öngörülemeyen bir durum yaşanmadığı takdirde Klopp'un, El Mala'yı eylül sonu ve ekim başındaki yaklaşan Uluslar Ligi maçları için mutlaka kadroya çağıracağı belirtiliyor.

Yeni DFB teknik direktörünün El Mala'da büyük potansiyel gördüğü ve Kölnlü oyuncuya görev süresinin başından itibaren güven vermek istediği ifade edildi. 20 yaşındaki oyuncu, Bundesliga'nın başlangıcında da kendini bir kez daha gösterdi; cumartesi günü FC'nin TSG Hoffenheim'ı 3-2 yendiği maçta güçlü bir performans sergiledi ve şık bir aksiyonun ardından takımına skoru geçici olarak 1-1'e getiren kritik golü attı.

Klopp gerçekten onu kadroya alırsa, El Mala'yı gecikmeli de olsa A milli takım debutu bekliyor olacak. Klopp'un selefi Julian Nagelsmann, Dünya Kupası'na erken vedanın ardından görevinden ayrılmıştı ve dribblingci oyuncuyu geçen yıl kasım ayında ilk kez kadroya çağırmıştı, ancak ona süre vermemişti. Bunun yerine Nagelsmann, daha önce kararlaştırıldığı üzere kamp sırasında El Mala'yı şu ana kadar yedi kez forma giydiği (bir gol) 21 Yaş Altı Milli Takımı'na göndermişti.

Said El Mala, DFB takımının Dünya Kupası kadrosunda yer aldı mı?

Bu arada El Mala, A milli takımdan yeni bir çağrıyı boşuna bekledi; Nagelsmann, 2026 Dünya Kupası kadrosunda da ona yer vermedi. Eski milli takım teknik direktörünün, Bayern'in genç yıldızı Lennart Karl'ın kısa süre önce yaşadığı sakatlık kaynaklı yokluğun ardından bile El Mala'yı sonradan kadroya çağırmama kararı zaman zaman şaşkınlık yarattı. Bunun yerine Assan Ouedraogo (RB Leipzig) kadroya dahil edildi, ancak Kuzey Amerika'daki turnuvada sonunda bir dakika bile oynamadı.

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Klopp, temmuz sonunda düzenlenen göreve başlama basın toplantısında yeni isimlere kapıyı sonuna kadar açmış ve kanat oyuncularının kendi yönetiminde belirleyici bir rol üstlenmesi gerektiğini de vurgulamıştı: "Çünkü her rakip sahayı çok daraltabilir. Sahip olunan tek avantaj, kısa bir an için kanatta olur. Günümüzün oyun kurucuları kanatta oynuyor" demişti Klopp. Hızı, adam eksiltme becerisi ve doğrudan kaleye yönelmesiyle El Mala, tamamen hücum açısından bakıldığında yoğun Klopp futboluna son derece uygun görünüyor, ancak belirleyici olan onun karşı pres çalışması da olacak.

El Mala'nın BVB transferi neden gerçekleşmedi?

Geride kalan çalkantılı haftaların ardından saha dışında El Mala'nın etrafında artık biraz daha sakin bir ortam oluşmuş durumda. Borussia Dortmund, FC yıldızını mutlaka kadrosuna katmak istiyordu ve oyuncu da büyük ihtimalle BVB'ye gitmeyi çok istiyordu. Ancak sonuçta Köln'ün bonservis talepleri Dortmund'a fazla yüksek geldiği için transfer gerçekleşmedi. Bunun yerine El Mala, Keçiler'deki sözleşmesini 2031'e kadar bir yıl daha erken uzattı; bu anlaşma, diğer şeylerin yanı sıra ciddi bir maaş artışıyla da tatlandırıldı.

Klopp'un, DFB takımının başında çıkacağı ilk maçlar için El Mala'yı kadroya alıp almayacağı 17 Eylül'de netlik kazanacak. 59 yaşındaki teknik adam o gün ilk kadrosunu açıklayacak, bir hafta sonra da (24 Eylül) El Mala sonunda Amsterdam'da Hollanda'ya karşı debut yapabilir. Üç gün sonra Klopp'un iç sahadaki ilk maçı Augsburg'da Yunanistan'a karşı oynanacak (27 Eylül), ayrıca Almanya iki Uluslar Ligi maçında daha Sırbistan (1 Ekim, Münih) ve yeniden Yunanistan'la (4 Ekim, Selanik) karşılaşacak.