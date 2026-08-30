Sky'ın haberine göre, yeni Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un 1. FC Köln'ün hücum oyuncusunu kadroda kesin olarak düşündüğü belirtiliyor. Sakatlık gibi öngörülemeyen bir durum yaşanmadığı takdirde Klopp'un, El Mala'yı eylül sonu ve ekim başındaki yaklaşan Uluslar Ligi maçları için her durumda aday kadroya çağıracağı ifade edildi.

Yeni DFB hocasının El Mala'da büyük bir potansiyel gördüğü ve görev süresinin başından itibaren Kölnlü oyuncuya güven vermek istediği aktarıldı. 20 yaşındaki futbolcu, Bundesliga'nın başlangıcında da kendisi adına ek bir reklam yaptı; cumartesi günü FC'nin TSG Hoffenheim'ı 3-2 yendiği maçta güçlü bir performans sergiledi ve şık bir aksiyonun ardından skoru geçici olarak 1-1'e getiren kritik golü attı.

Klopp gerçekten onu aday kadroya çağırırsa, El Mala'yı gecikmeli de olsa A milli takım debutu bekliyor. Klopp'un selefi Julian Nagelsmann, Dünya Kupası'na erken veda edilmesinin ardından istifa etmişti ve geçen yıl kasım ayında driplingciyi ilk kez aday kadroya almıştı, ancak oyuncu süre alamadı. Bunun yerine Nagelsmann, daha önce kararlaştırıldığı gibi El Mala'yı kamp sırasında şu ana kadar yedi kez forma giydiği (bir gol) U21 takımına gönderdi.

Said El Mala, DFB takımının Dünya Kupası kadrosunda yer aldı mı?

Bu arada El Mala, A milli takıma bir kez daha çağrılmayı boşuna bekledi; Nagelsmann, 2026 Dünya Kupası kadrosunda da ona yer vermedi. Eski milli takım teknik direktörünün, Bayern Münih'in mücevheri Lennart Karl'ın kısa süreli sakatlık kaynaklı yokluğunun ardından bile El Mala'yı sonradan kadroya çağırmama kararı zaman zaman şaşkınlık yarattı. Bunun yerine Assan Ouedraogo (RB Leipzig) kadroya dahil edildi, ancak Kuzey Amerika'daki turnuvada sonuçta bir dakika bile oynamadı.

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Klopp, temmuz sonundaki göreve başlangıç basın toplantısında yeni isimlere kapıyı sonuna kadar açmış ve kanat oyuncularının kendi döneminde belirleyici bir rol üstlenmesi gerektiğini de vurgulamıştı: "Çünkü her rakip sahayı çok daraltabilir. Sahip olunan tek avantaj, kısa bir an için kanatta ortaya çıkar. Günümüzün oyun kurucuları kanatta oynuyor" dedi Klopp. Hızı, dripling gücü ve doğrudan kaleye yönelmesiyle El Mala, salt hücum açısından bakıldığında yoğun Klopp futboluna son derece uygun. Ancak belirleyici olacak unsur, karşı presdeki çalışması da olacak.

El Mala'nın BVB'ye transferi neden gerçekleşmedi?

Geride kalan çalkantılı haftaların ardından ise saha dışında El Mala'nın etrafında artık biraz daha sakin bir ortam oluştu. Borussia Dortmund, FC yıldızını mutlaka kadrosuna katmak istiyordu ve oyuncu da muhtemelen çok isteyerek BVB'ye gidecekti. Ancak sonuç olarak Köln'ün bonservis talepleri Dortmundlular için fazla yüksek kaldı ve bu nedenle transfer gerçekleşmedi. El Mala bunun yerine Keçiler'deki sözleşmesini bir yıl daha uzatarak 2031'e kadar yeniledi; bu anlaşma, diğer şeylerin yanı sıra ciddi bir maaş artışıyla tatlandırıldı.

Klopp'un, DFB takımının kenar çizgisindeki ilk maçları için El Mala'yı kadroya alıp almayacağına dair kamuoyundaki kesinlik 17 Eylül'de oluşacak. 59 yaşındaki teknik adam, o gün ilk kadrosunu açıklayacak; bir hafta sonra (24 Eylül) El Mala, Amsterdam'da Hollanda'ya karşı sonunda ilk kez forma giyebilir. Üç gün sonra Klopp'un Yunanistan'a karşı Augsburg'daki iç saha prömiyeri gelecek (27 Eylül), ayrıca Almanya iki Uluslar Ligi maçında daha Sırbistan (1 Ekim, Münih) ve yine Yunanistan'la (4 Ekim, Selanik) karşılaşacak.