Julian Nagelsmann, dramatik bir Dünya Kupası'nın ardından Almanya milli takım teknik direktörlüğünden derhal istifa etti

Sky Sport ve BILD gibi kaynakların haberine göre, Julian Nagelsmann Almanya milli takım teknik direktörlüğü görevinden derhal istifa etmeye karar verdi. Alman Futbol Federasyonu (DFB), son günlerde teknik direktör üzerindeki baskıyı önemli ölçüde artırmıştı ve Nagelsmann da artık pes etmeyi tercih etti.

Almanya, Dünya Kupası'nda hiçbir zaman tam anlamıyla ikna edici bir performans sergileyemedi; ancak 32'li turda Paraguay'ın bir sorun teşkil etmeyeceği düşünülüyordu. Ancak işler farklı gelişti. Maç 1-1 berabere bitti ve Güney Amerikalılar penaltı atışları sonucunda bir sonraki tura yükseldi.

Maçın ardından Nagelsmann, teknik direktörlük görevinde kalmak istediğini belirtmişti, ancak DFB, istifa etmeyi düşünmesinin iyi olacağını iletti. Nagelsmann da şimdi istifa etmeye karar verdi.