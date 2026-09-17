Kadro açıklamasına ilişkin basın toplantısı yaklaşık yarım saat sürmüştü ki Jürgen Klopp küçük bir bilmeceyle karşı karşıya kaldı. Konu, sonrasında milli takım teknik direktörü olan başarılı kulüp antrenörleriydi. Hansi Flick, Klopp’un adını hızla söyledi, ardından aklına başka kimse gelmedi. "Kim peki?" diye sordu etrafa. Cevap: Julian Nagelsmann.

"Ah evet, pardon", diye seslendi Klopp ve bunun manşetler çıkarabileceğini o anda zaten sezmişti. "Yapmak istediğiniz haberi yapın", diyen Klopp, ardından Nagelsmann’a duyduğu büyük saygıyı uzun uzun vurguladı. Doğal olarak hemen Klopp’un Dünya Kupası öncesindeki efsanevi "Noch" sözü akıllara geldi. Kendisi TV yorumcusuyken ve Nagelsmann henüz milli takım teknik direktörüyken.

Aslında Klopp’un basın toplantısında DFB’nin kasvetli yakın geçmişine dair tek çok küçük sapma buydu. Onun dışında son derece inandırıcı biçimde tüm konularda bakışı olumluya çevirmeye, daha iyi bir gelecek için iyimserlik oluşturmaya çalıştı. Milli takım için, ama genel olarak Almanya için de.

Klopp, ilk kadrosuna 44 oyuncu çağırdı; bu oyuncular yaklaşan dört Uluslar Ligi maçı için toplam iki kadroya dağıtıldı. Elbette kadroda uzun yıllardır milli takımda yer alan çok sayıda tanıdık isim var, ama Celtic Glasgow’dan Mika Baur gibi, kendileri bile asla çağrılmayı beklemeyen, kısmen çok az tanınan 16 debutant da bulunuyor. Klopp’un verdiği mesaj şu: Her şey mümkün!

Jürgen Klopp, Joshua Kimmich’i orta sahada düşünüyor

Nagelsmann, bu küçük quiz dışında basın toplantısının konusu değildi ama bir bakıma yine de her yerde hissediliyordu. Gerçekten de Klopp, son aylarda Nagelsmann’a yöneltilen birçok eleştiri noktasını kısmen oldukça açık biçimde ele aldı ve her birinde yaklaşımının temelden farklı olduğunu güçlü şekilde vurguladı.

Bunlardan biri, Nagelsmann’ın sağ bekte kullandığı Joshua Kimmich’ti. Klopp, "Teknik direktör meslektaşlarımla yaptığım hiçbir görüşmede onun adı sağ bek olarak geçmedi" dedi. "Biz onu orta saha oyuncusu olarak görüyoruz." Ayrıca, doğruladığı üzere, kaptan olarak da görmeye devam ediyorlar.

Almanya’da sağ bekte Kimmich’e düzgün alternatifler olmadığı yönünde sık sık dile getirilen itirazı Klopp geri çevirdi. Klopp’a göre kendisinin ilk kez aday kadroya çağırdığı Freiburglu Philipp Treu, bu tartışmada şunu sormalı: "Ha, bunlar neden bahsediyor?" Ayrıca VfB Stuttgart’tan Josha Vagnoman’ı da umut veren bir aday olarak gösterdi.

Madem Stuttgart’tan söz açıldı: Klopp’un Nagelsmann’dan ayrışması burada özellikle dikkat çekiyor. Yazın Beşiktaş İstanbul’a transfer olan Alexander Nübel bir kenara bırakılırsa, Nagelsmann Dünya Kupası için Stuttgart’tan Deniz Undav, Angelo Stiller ve Jamie Leweling’i kadroya çağırmıştı. Peki Klopp? Tam olarak bu üçlüden vazgeçti ve bunun yerine Vagnoman, Chris Führich, Finn Jeltsch ve Maximilian Mittelstädt olmak üzere dört farklı ismi çağırdı. Elbette Undav, Stiller ve Leweling son dönemde sakatlıklarla mücadele etti ama üçü de şimdiye kadarki tüm Bundesliga maçlarında sahadaydı.

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Jürgen Klopp, Julian Nagelsmann’dan daha büyük bir görünürlük sergiliyor

Son yıllarda DFB takımında muhtemelen en tartışmalı münakaşaların yürütüldüğü, Nagelsmann’ın gözde iki ismi de kadroda yok: Leroy Sane ve zaten şu anda sakat olan Leon Goretzka. Klopp, onların kadroya çağrılmamasının (tıpkı Undav ve Stiller’inkiler gibi) kesin bir karar olarak değerlendirilmesini özellikle istemiyor. Ancak aynı zamanda, şimdiye kadar onlarla hiçbir görüşme yapmadığını da açıkladı. Alman futbolunda az çok ilgi çekici olan neredeyse diğer tüm isimlerin aksine.

Klopp, "Son dört haftada biraz yollardaydım, çok ama çok sayıda oyuncuyla şahsen görüştüm, onları antrenman sahasında ya da sohbet sırasında izledim" dedi. Bunu netleştirmek için ardından şunu ekledi: "Gördüm, fiziksel olarak karşımda oldular. Önceden sahip olduğum görüntüyle arasında gerçekten büyük fark var. Bir futbolcuya dair his geliştirmek için onu canlı görmek büyük fark yaratıyor."

Bu cümleler pekâlâ Nagelsmann’a yönelik küçük, gizli bir taşlama olarak da değerlendirilebilir. Yetersiz iletişim ve kulüplere ya da statlara kişisel ziyaretlerin eksikliği, her halükârda Nagelsmann’a sık sık yöneltilen eleştirilerdi. Buna karşılık Klopp, tamamen zıt yaklaşımıyla ve Augsburg ya da Elversberg gibi daha küçük kulüplerden oyuncuları çağırmasıyla, milli takımın yeniden başlangıcında futbol Almanyası’nın tamamını işin içine katmak istediği mesajını veriyor.

Bu kadro açıklaması ve basın toplantısıyla kuşkusuz tetiklenen coşku dalgasını sürdürmek için ise, futbolda her zaman olduğu gibi, olumlu sonuçlara da ihtiyaç var. Uluslar Ligi’nde daha baştan deplasmanda Hollanda karşılaşmasıyla zorlu görevler bekliyor; ardından da iki kez Yunanistan ve Sırbistan’a karşı üç maç daha var.