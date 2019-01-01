Julian Nagelsmann: Bir gün Barcelona'yı çalıştırmak isterim

Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, hedeflerinden ve genç yıldız Erling Haland'ın geleceğinden bahsetti.

ekiplerinden Leipzig, 'i 3-1 mağlup ederek ligdeki üst üste beşinci galibiyeti aldı.

Bu karşılaşmalarda toplam 22 gol bulan Leipzig, 14. hafta sonunda lider Borussia 'ın 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Eski takımına aldığı galibiyetin ardından ZDF'ye konuşan teknik direktör Julian Nagelsmann, hedeflerinin arasında İspanya ekiplerinden 'yı çalıştırmak olduğunuanca söyledi.

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Nagelsmann "Birçok kez söylediğim gibi Barcelona güzel bir kulüp. Ancak çekici gelen tek takım onlar değil" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Salzburg formasıyla 21 maçta 28 gol atan genç yıldız Erling Haland'ın transferiyle ilgili de konuşan Nagelsmann "Kesinlikle onun transfer edilmesini isterim. Çok iyi bir forvet. Fiziksel özellikleri gayet iyi ve sadece gol atmak değil aynı zamanda hazırlama konusunda da yetenekli bir oyuncu. Ne yazık ki şu an için açıklayacak bir gelişme bulunmuyor" şeklinde konuştu.