Julian Nagelsmann: Ben yalnızca dizüstü bilgisayar antrenörü değilim

Julian Nagelsmann, futbolda veri analizinden ziyade insanlarla ilişkilerin de öneminin altını çizdi.

RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, gelecek sezon Hansi Flick'in yerine Bayern Münih'in yeni çalıştırıcısı olarak göreve başlayacak.

Genç teknik direktör, Bundesliga'nın veri ortağı 'Kinexon'un düzenlediği futboldaki veri analizi hakkında çevrim içi gerçekleştirilen bir seminerde konuştu.

Julian Nagelsmann neler söyledi?

33 yaşındaki başarılı antrenör, futboldaki veri analizinin önemine değindi.

"Ben sadece bir dizüstü bilgisayar antrenörü değilim. Kalemimi de kullanıyorum. Verileri mümkün olan en kısa zamanda almak çok önemli.

"Verilerimiz tabletlerden alıyor ve oyuncuların ne kadar çaba sarf ettiğini görmek için antrenmanlarından sonra dizüstü bilgisayarımızda analiz ediyoruz.

"Antrenmanı yarıda kestiğim ve oyuncuma bir şeyler anlatmak istediğim anda, verilere sahip olmak harika olur. Bu gelecek için de büyük bir adım olur.

"Fiziksel veriler, sadece antrenman seansından sonra bir şeyi kontrol etmek ve geliştirmek içindir. Ama daha önemlisi ise, oyuncuyu taktiksel olarak geliştirmek, sahada farklı pozisyonlarda ve durumlarda ne yapması gerektiğini bulmaktır."

"Herkes aynı dizilişle oynardı"

Nagelsmann, Bundesliga'da ilk göreve başladığı dönemle, şimdiki dönemi kıyasladı.

"Rakipleri verilere göre analiz etmek büyük bir konu. Altı yıl önce Bundesliga'da takım çalıştırmaya başladığımda her rakip aynı dizilişle oynardı: 4-2-3-1. Onları analiz etmek daha kolaydı. Şimdi ise herkesin farklı bir tarzı ve sistemi var.

"Benim için önemli olan şey dizüstü bilgisayarlarla çalışmak değil, insanlarla çalışmak. Çalıştırıcının düşünceleri ve oyuncularla iletişim hala en önemli konu.

"Veriler her zaman size yardımcı olabilir ancak en önemli şey insanlarla konuşmak ve onlarla iyi bir ilişki kurmak."

Nagelsmann yönetimindeki RB Leipzig, 31 karşılaşmada topladığı 64 puanla lider Bayern Münih'in yedi puan gerisinde yer alıyor.