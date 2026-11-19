New York Red Bulls altyapısından yetişen 18 yaşındaki forvet Julian Hall, ABD futbolunun rekorlarını yeniden yazarken ABD erkek millî takımının yeni neslindeki en değerli oyuncu konumunu pekiştiriyor.

Reklam

Julian Zakrzewski Hall artık yalnızca gelecek vadeden bir oyuncu değil, tartışmasız bir süperstar. Manhattan doğumlu forvet, 15 yaşında büyük bir yetenek olarak adını duyurdu. Bugün ise hem kulübünün hem de ülkesinin hücum hattına öncülük ediyor. Müthiş hızı, ceza sahasındaki etkili hareketliliği ve korkusuz bitiriciliği onu Major League Soccer'ın en çok çekinilen hücumcularından biri hâline getirdi.

Genç oyuncu şimdiden Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekti, ancak odağı hâlâ tamamen ABD'de üstünlük kurmakta. Hall, “Bu genç ABD erkek millî takımı için duyulan heyecan gerçek,” sözlerini söylerken yaşının ötesinde bir olgunlukla takımına öncülük ediyor. New Jersey'nin Harrison kentindeki parlak ışıklar altında ABD futbolunun yeni bir yıldızı doğdu.

Manhattan'dan Red Bull Arena'ya

Julian Hall'un futbol yolculuğu New York şehrinde başladı. Küçük yaşlarda New York City FC'de oynadıktan sonra 2020'de, henüz 12 yaşındayken şehrin diğer yakasındaki New York Red Bulls Akademisi'ne geçti. Altyapıdaki 39 maçta tam 28 gol atarak rakip savunmaları kısa sürede çaresiz bıraktı.

Academy Dominance (2020-2023 )

├── 28 Goals in 39 Academy Matches

└── 2023 U-15 MLS NEXT Cup MVP (5 gol)

└── 2023 Generation adidas Cup Golden Boot (5 gol)

Reklam Reklam

Golcülüğü, Red Bulls U-15 takımını 2023 MLS NEXT Cup şampiyonluğuna taşıdı; Hall da turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi. Generation adidas Cup'ta da gol krallığı ödülünü kazandı. Yeteneğini gören Red Bulls, 7 Eylül 2023'te Hall ile altyapıdan yetişen oyunculara yönelik bir sözleşme imzaladı. Hall, 15 yıl 167 günlükken kulüp tarihinin sözleşme imzalayan en genç ikinci oyuncusu oldu.

Related Topics

Rekor kıran millî yıldız

2026, Julian Hall için tarihî bir çıkış yılı oldu. Teknik direktör Michael Bradley yönetiminde Red Bulls'un ilk 11'deki santrforu olan Hall, MLS sezonunda çıktığı 35 maçta 16 gol attı. Mayıs 2026'da ise 18 yıl 50 günlükken hat-trick yaparak MLS tarihinde bunu başaran en genç oyuncu oldu.

Hall, millî takımda da müthiş bir form yakaladı. ABD erkek A millî takımına ilk kez çağrılmasının ardından ilk altı millî maçında beş gol attı. Kısa süre önce Haiti karşısında kazanılan 2-0'lık CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek final maçında forma giyerek millî takım tercihini de kesinleştirdi. Hall, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bana yardım ettikleri, gelişmemi sağladıkları ve yeteneklerimi göstermem için bu kadar çok fırsat verdikleri için Michael Bradley'e ve kulübüm Red Bulls'a teşekkür ediyorum,” dedi.

Reklam

Avrupa devleri sırada bekliyor

Red Bulls, sözleşmesini 2029/30 sezonunun sonuna kadar uzatarak en değerli oyuncusunu güvence altına aldı. Ancak Hall'u uzun süre takımda tutmak büyük bir zorluk olacak. Newcastle United, Atletico Madrid ve RB Leipzig gibi büyük kulüpler, değeri 8,0 milyon avro olarak belirlenen santrforun transferi için şimdiden girişimlerde bulundu. Futbol yorumcuları, Christian Pulisic'ten bu yana hiçbir Amerikalı forvetin Hall kadar yüksek bir potansiyele sahip olmadığına inanıyor.

ABD bir sonraki Dünya Kupası dönemine ilerlerken hücum hattına Julian Hall'un liderlik etmesi bekleniyor. ABD erkek millî takımının eski teknik direktörü Mauricio Pochettino, dünya çapında bir oyuncuya dönüşme potansiyelinin farkında olarak Hall'a resmî maçlardaki ilk millî forma şansını verdi. İster Major League Soccer'da ister Şampiyonlar Ligi'nde olsun, Hall'un dünya futbolunun zirvesine çıkacağı öngörülüyor.