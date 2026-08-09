Julian Brandt'ın PSV Teknik Direktörü Peter Bosz ile hâlâ sıcak bir ilişkisi var. Bunu, ESPN'e PEC Zwolle - Ajax (0-2) maçının hemen ardından verdiği röportaj ortaya koyuyor. Amsterdam ekibinin yeni transferi, Eredivisie'deki rakibin teknik direktörü hakkında güzel sözler sarf etti.

Muhabir Cristian Willaert'in, Alman oyuncunun Bosz'un en sevdiği futbolculardan biri olduğunu söylemesi üzerine yönelttiği soruya Brandt, “Hayır, Ajax'a gelmeden önce onunla konuşmadım” yanıtını verdi. İkili daha önce Bayer Leverkusen'de birlikte çalışmıştı.

“Ama onunla her zaman harika bir ilişkim oldu, hâlâ da öyle. Her zaman iletişimde kaldık. Bazen haftalık, bazen aylık... Hatta zaman zaman birbirimize rakip de olduk ama iletişim hiç kopmadı.”

“Ama tabii ki ona Hollanda ligiyle ya da Ajax'la ilgili bir şey sormadım. Rakip olduğunuzda, birbirinizden tavsiye istemek çok garip olur” dedi Brandt.

“Ama hâlâ ona bir teknik direktör olarak hayranım. Ona büyük saygı duyuyorum ve önümüzdeki dönemde onunla yeniden görüşmeyi dört gözle bekliyorum.”

Ajax, Eredivisie'nin 5. haftasında PSV ile karşı karşıya gelecek. Topper, 5 Eylül'de Johan Cruijff ArenA'da oynanacak.