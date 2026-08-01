Julian Brandt, kulüp kanallarına yaptığı açıklamada Ajax oyuncusu olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Teknik direktör Jordi Cruijff ile yaptığı görüşmeler orta sahayı projeye ikna etti, ancak Brandt yıllar önce de Ajax ile özel bir deneyim yaşamıştı.

Brandt, “Jordi ile konuşmaya başladım ve bana üzerinde çalıştığı projeyi anlattı. Gözlerinin içine baktığımda ve bu sezon ne yapmak istediğini anlattığında heyecanlandım” dedi. İddialara göre Brandt, İspanya, İtalya, İngiltere ve Almanya’daki neredeyse tüm üst ve alt zirve kulüplere de imza atabilirdi.

Otuz yaşındaki Alman, “Bu arada sadece Jordi ile değil, teknik direktörle de konuştum” diyerek sözlerini sürdürdü. “Ajax’a uygun bir futbol oynatmak isteyen bir teknik direktörünüz varsa, bunun bana da çok uygun olduğunu düşünüyorum. Bu gerçekten projenin, vizyonun bir parçası. Bu yüzden bunun benim için kusursuz olduğunu hissediyorum.”

Brandt, Ekim 2021’de Ajax ile Borussia Dortmund arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçını hatırlatarak, “Bir kez önceki kulübümle burada Ajax’a karşı oynadım ve 4-0 kaybettik” dedi. “Bizim için kötü bir gündü, gerçekten kötü bir maçtı.”

Yine de Brandt o özel geceyi unutmuş değil. “Atmosfer gerçekten inanılmazdı” ifadelerini kullandı. “Ve bu aklımda kaldı. O akşam iyi futbol oynayan bir takım vardı.”

Brandt, 2029’a kadar sürecek sözleşmeye imza attı ve önümüzdeki dönemde Ajax’ın yeni başarılarına katkı sağlamayı umuyor. “Bence üç yıllık dönemden söz ediyor olmamız iyi bir işaret. Birlikte iyi bir dönem geçirmemiz.”

“Çünkü her şeyi değiştiremeyiz ya da iki günde başarılı olamayız, bunun zaman alması gerekiyor. Heyecan verici bir dönem olacağını düşünüyorum, coşkuyu başarılı bir döneme dönüştürmemiz gerekiyor. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum.”