Rafael van der Vaart, NOS'un futbol podcastinde Julian Brandt'ın Amsterdam'da karşılanış biçiminden rahatsız olduğunu dile getirdi. Yorumcu, gelişine verilen tepkilerin fazlasıyla abartılı olduğunu düşünüyor.

Podcastte Thierry Boon, Brandt'ın oyun tarzının biraz konuğunun oyun stilini hatırlattığını söylüyor.

Van der Vaart bu benzetmeyi anında sert bir şekilde reddediyor. “Hadi canım, benim olduğum şeyin yüzde yirmisi bile değil” diyen Van der Vaart, ardından yine de olumlu konuşuyor.

“Onu Almanya'da takip ettim ve orada sık sık soldan geliyordu. Oldukça soğukkanlı ve ilk izlenim çok iyi. Genç oyunculara yardım ettiğini de görüyorsun” diye devam ediyor Van der Vaart.

Ancak eski Ajaxlı, Brandt'ın karşılanma biçiminden de rahatsız olmuş. “Transferden dolayı aşırı heyecanlanan insanlara da sinirlendiğimi söylemeliyim.”

“Neredeyse ‘Ne büyük onur’ deniyordu. Hadi ama, Ajax o kadar küçük bir kulüp değil. Ajax başlı başına bir marka. Ajax'ın kim olduğunu herkes biliyor” diye sürdürüyor Hollanda Milli Takımı'nın eski oyuncusu.

“Pek çok oyuncu böyle bir kulübe gelmek ister. Hele ki dümenin başında Jordi Cruijff'ın olduğunu, ortada bir plan ve bir fikir bulunduğunu, zirveyi zorlamak istediklerini ve biraz da para olduğunu görüyorsan” diyerek sözlerini noktalıyor Van der Vaart.