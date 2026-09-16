Julian Brandt şu anda Ajax’ta mükemmel bir form grafiği sergiliyor ve bu da doğrudan Almanya Milli Takımı’na dönüşüyle ilgili spekülasyonlara yol açıyor. Ancak 30 yaşındaki oyun kurucu, NOS’a verdiği röportajda görüldüğü üzere, şimdilik fazla aceleci davranmak istemiyor.

Fortuna Sittard ve Willem II karşısında Brandt, Ajax için büyük önem taşıdı. Her iki maç da 5-1 kazanıldı ve orta saha oyuncusu iki kez gol sevinci yaşadı. Böylece Alman Milli Takımı’na dönüşüyle ilgili spekülasyonlar da kendiliğinden başladı.

Peki kendisi bir telefon bekliyor mu? “Hayır, çünkü dürüst olmak gerekirse uzun süredir orada değilim, yaklaşık iki yıldır. Şu anda sadece Ajax’a odaklanıyorum” dedi Brandt.

Yine de Brandt’a göre die Mannschaft kapısı kesinlikle kapanmış değil. “Elbette her oyuncu kadroya çağrılmayı umar. Ama bu dönem olmazsa, belki bir dahaki sefere olur.”

Brandt sözlerini şöyle sürdürdü: “Performansımla yeni teknik direktörün beni kadroya seçmesini sağlamaya çalışıyorum. Perşembe günü (kadro açıklandığında, ed.) benim için süper özel bir gün olmayacak, çünkü daha önce Almanya için oynadım. Ama tabii ki insanın her zaman biraz umudu oluyor.”

“Eğer olmazsa, bu büyük bir drama değil. O zaman yolumuza devam ederiz ve ben de bir dahaki sefere beni seçmesi için çalışırım. Ya da Thilo (Kehrer, ed.). O da olur.”

Brandt son milli maçına Kasım 2024’te, Uluslar Ligi’nde Macaristan’a karşı oynanan 1-1’lik karşılaşmada çıktı. O dönem bu, aynı zamanda onun bir yıl aradan sonra Almanya formasıyla oynadığı ilk maçtı. Brandt, toplamda die Mannschaft formasıyla 48 kez sahaya çıktı. Almanya, gelecek hafta perşembe günü Uluslar Ligi’nde Hollanda Milli Takımı ile karşılaşacak.