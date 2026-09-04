Julian Brandt, ESPN'e verdiği röportajda yeni takım arkadaşı Thilo Kehrer hakkında övgü dolu sözler kullandı. İki Alman birbirini iyi tanıyor ve Brandt'a göre Ajax, AS Monaco'dan kiraladığı savunmacıyla çok iyi bir iş yaptı. Orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat hakkında da son derece olumlu konuştu.

Brandt ile Kehrer, Amsterdam'daki yeniden buluşmalarından önce resmi maçlarda on üç kez birlikte oynadı. Bunların on biri Almanya Milli Takımı'nda, ikisi ise Almanya 17 Yaş Altı Takımı'nda gerçekleşti. Yedi kez de birbirlerine rakip oldular: dört kez Schalke 04 - Bayer Leverkusen maçlarında, üç kez ise Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund karşılaşmalarında.

"Onu Almanya 17 Yaş Altı Takımı'ndan beri tanıyorum" diyerek söze başladı Brandt. "Birlikte çok fazla maç oynadık. Sadece profesyonel takımlarda değil, altyapıda da. Çok sakin bir çocuk ama aynı zamanda çok da arkadaş canlısı."

"Sahada onu çok atletik buluyorum. Çok hızlı, çok yükseğe sıçrıyor ve hava mücadelelerinde de iyi. Paris Saint-Germain ve AS Monaco başta olmak üzere çeşitli takımlarda oynadı, Almanya'da da forma giydi." Kehrer, Almanya'da Brandt'ın yıllarca forma giydiği Borussia Dortmund'un ezeli rakibi Schalke 04'te oynadı.

"Sahada nerede durması gerektiğini bilmesini sağlayan tecrübeye sahip. İleri çıkmamız mı gerekiyor, yoksa savunma yapmak için biraz daha geri mi çekilmeliyiz, bunu biliyor. Youri Baas ve Aaron Bouwman gibi genç oyuncular için bu konuda yönlendirilmek önemli."

"Bence artık her hatta genç oyuncuların gelişimine yardımcı olabilecek, onları belki de bu kulübün bir sonraki yıldızı haline getirebilecek bir ya da iki oyuncumuz var."

Brandt, tıpkı kendisi gibi sportif direktör Jordi Cruijff tarafından bonservissiz olarak kadroya katılan Sofyan Amrabat'ın gelişinden de memnun. "Bence '6' numara sahada çok önemli bir yer tutuyor. Dizilişteki en önemli mevkilerden biri."

"Böyle bir oyuncu maçın hangi yöne gideceğini belirleyebilir. Sofyan da çok tecrübeli bir oyuncu, ülkesiyle birlikte çok başarılı Dünya Kupaları geçirdi. Birçok ligde, farklı kulüplerde oynadı."

"Sanırım dört dil konuşuyor, bu da sahip olunması çok iyi bir özellik. Genç oyunculardan kurulu bir takım için tempoyu belirleyen ve denge getirebilen birine sahip olmak iyi."

"Çok iyi hücum oyuncularımız var ama o, savunmayı destekleyebilecek biri ve bu çok yardımcı oluyor. Bir maçı kazanıp kazanmayacağınızı, kaybedip kaybetmeyeceğinizi ya da berabere bitirip bitirmeyeceğinizi detaylar belirler. Şampiyon olup olmayacağınızı da", diyerek Brandt, Faslı oyuncuya bu açıdan kritik bir rol biçti.