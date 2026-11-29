Julian Alvarez, Atletico Madrid'in en çok ihtiyaç duyduğu anda golcü kimliğini yeniden bulmuş görünüyor. Arjantinli forvet, Diego Simeone'nin ekibinin Martinez Valero'da Elche'yi zorlu bir maçın ardından 3-2 yenmesinde bir kez daha ağları buldu. Yazın transfer edilen Alvarez, son iki maçında iki gol atarak takımına önemli bir katkı yaptı.

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Alvarez, Elche galibiyetinde gol serisini sürdürdü

«Örümcek» lakaplı Alvarez, uyum sürecinin ardından İspanya'nın başkentinde etkisini göstermeye başlıyor. Geçen çarşamba Şampiyonlar Ligi'nde Viking'e attığı golün ardından Elche karşısında da ağları bulması , ritmini yakaladığını gösterdi. Dört gün içinde iki gol atan eski Manchester City oyuncusunun son dönemdeki yükselişi, Diego Simeone yönetimindeki rolüne sonunda alıştığına işaret ediyor.

Son golünde içgüdüleriyle hareket etti. Alex Baena'nın isabetli pasıyla buluşan Alvarez, kendisini hazırlamak için yalnızca birkaç dokunuş yaptıktan sonra sol ayağıyla kaleci Axel Dituro'yu geçti. Gol, 22 paslık sabırlı bir hücumun sonunda geldi. Bu sayı, Alvarez'in sezonun önceki zorlu dönemlerinde teknik direktörünün kendisine duyduğu güvenin karşılığını vermeye başladığını gösteriyor. Arjantinli oyuncu, son düdüğün ardından golü değerlendirirken vuruşunun ne kadar iyi olduğunu o anda fark etmediğini söyledi. Mundo Deportivo'nun aktardığına göre forvet, «Her açıdan çok iyi hissediyorum. Gol pozisyonunda Alex topu bana çok iyi bıraktı, bir iki dokunuş daha yaptım» dedi.

Forvet, golün tekrarını izleyince şaşırdı

Arjantinli forvet, pozisyonun içinde etkileyici bir doğaçlama yaptı. Ancak açının ve vuruşun gerçekte ne kadar zor olduğunu, görüntüleri sonradan izleyene kadar bilmiyordu. O an adrenalin ve içgüdüleri devreye girmiş, soğukkanlılık ve teknik gerektiren zorlu bir vuruşu ona sıradan hissettirmişti.

Maçın ardından açıkça konuşan forvet, vuruşun gerçek zorluğunu görünce şaşırdığını belirterek «Sahadayken daha kolay olduğunu düşünmüştüm. Sonra tekrarını izledim ve o kadar da kolay olmadığını fark ettim ama neyse ki gol oldu» dedi.

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Simeone'den forvetine övgü

Simeone, kritik maçlar öncesinde formunun zirvesine yaklaşıyor gibi görünen vatandaşı için övgü dolu sözler kullandı. Atletico'nun teknik direktörü, Alvarez'in özgüvenli olmasının takımın hedefleri açısından şart olduğunu vurguladı. Simeone, onun kalibresindeki bir oyuncudan beklenen üst düzey performansı sürdürmesi için takımın forveti koruyup desteklemesi gerektiğini belirtti.

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Maçın ardından basına konuşan Simeone, sonuçtan ve yıldız oyuncusunun katkısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Teknik direktör, «Yine olağanüstü bir maç çıkardı. Harika bir gol! Kendini iyi hissetmesi ve yapabileceklerinin tamamını bize gösterebilmesi için ona özen göstereceğiz» dedi.

Atletico, deplasmanda Barcelona'yı yenmeyi hedefliyor

Atletico, hafta içinde Barcelona deplasmanına son maçlarına kıyasla belirgin biçimde daha iyi bir ivmeyle çıkacak. Takım, fikstürün en zorlu deplasmanlarından birine yeni bir özgüvenle gidiyor. Simeone'nin ekibi hem oyunu kontrol etmede hem de geçiş hücumlarında daha iyi bir ritim yakaladı. Bu da onlara, coşkulu Katalan taraftarların önünde ev sahibinin oyununu bozabileceklerine dair gerçek bir inanç veriyor.

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Bu büyüklükteki maçlar sezonun geri kalanından ayrılır. Mücadelenin önemi arttığında geçmiş sonuçlar ve önceki değerlendirmeler hızla arka planda kalır. Simeone sözlerini şöyle tamamladı: «Bütün maçlar aynı değil. Çarşamba günü ne olacağını bilmiyoruz. Takım, geçen çarşamba Şampiyonlar Ligi'nde neredeyse aynı ilk 11'le oynadığı ve büyük efor sarf ettiği bir maçtan geliyordu. Barcelona'da zorlanacağız.»