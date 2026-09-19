Katalanlar, yaz aylarında Arjantinli golcünün hizmetlerini almak için yoğun çaba göstermişti, ancak Atletico engelini aşamadı. Şimdi ise Raphinha, Alvarez’e destek verdi. İspanyol medyasına konuşan Brezilyalı oyuncu, “Atletico’nun burada ne yaptığını anlamıyorum” derken, şu ifadeleri kullandı: “Bir oyuncu bir rolde kendini rahat hissetmiyorsa - ve bunu kendi tecrübemden söylüyorum - bunun işlemesi çok zor. Kulüpten ayrılmak istediğini açıkça ortaya koydu.”

Alvarez, yaz aylarında Barca ile çalışmak konusunda ısrarcı oldu ve iddialara göre hatta greve bile çıktı. Ancak kendisine ayrılık izni verilmedi. “Onu Barca’ya satma ihtimalimiz sıfır. Bu mesele para değil, onur meselesi. Yalanlar ve yarı gerçeklerle bir kampanya başlatıldı. Bunun bedelini ise yalnızca Atletico ödemek zorunda kalıyor” sözlerini Atletico’dan bir yetkili, transfer döneminin kapanmasına birkaç gün kala Marca’ya söylemişti.

Buna karşın Atletico yöneticilerinin, Alvarez’in ilkbaharda sözleşme uzatma teklifini reddetmesinin ardından, 20 Haziran’a kadar bir kulübün 150 milyon euroluk bonservis teklifi sunması halinde yaz aylarında transferine izin verileceği yönünde kendisine söz verdiği belirtiliyor. Ancak bunun hiç yaşanmadığı öne sürülüyor. Bunun yerine Barca, son Dünya Kupası finalisti olan oyuncuya açık şekilde kur yaptı ve menajeri Hidalgo üzerinden Atletico’ya baskı yapmaya çalıştı. Alvarez, ABD, Kanada ve Meksika’daki Dünya Kupası sırasında, kendisi ve Atletico için en iyi seçeneğin transfer olduğunu söylemişti.

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Julian Alvarez için Atletico Madrid’de sırada ne var?

Bu arada Atletico 500 milyon euro talebinde ısrarcı oldu. Bu rakam, Alvarez’in 2030’a kadar devam eden sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli olarak bulunuyor. Sonuç olarak transfer gerçekleşmedi, üstelik son aşamada iki Premier League devi Manchester City ve Arsenal de pazarlığa dahil olmuştu. Barca ise bunun yerine Gabriel Jesus’u Gunners’tan kadrosuna kattı.

İddialara göre Alvarez şimdi, yaşananların ardından mevcut menajeri Fernando Hidalgo ile yollarını ayırmayı düşünüyor ve onun yerine, eski oyuncu Javier Pastore’nin ajansıyla anlaşmayı değerlendiriyor. Söz konusu ajans, diğer isimlerin yanı sıra ManCity’nin yaz transferi Enzo Fernandez’i de temsil ediyor. Menajer değişikliği yaşanması halinde, kış aylarında Atletico’dan ayrılmak için yeni bir girişimde bulunması da oldukça mümkün görünüyor.

Barca’nın sezona yaptığı görkemli başlangıçta teknik direktör Hansi Flick, santrfor pozisyonunda şimdiye kadar önceliği Raphinha’ya verdi. Asıl mevkisi kanat olan oyuncu, 2022 yazında sözleşme uzatmayı reddetmesinin ardından 58 milyon euro karşılığında Leeds United’dan Barcelona’ya transfer olmuştu. Ancak İngiliz kulübüyle yaşanan ayrılık, grev ya da benzeri bir sürecin ardından gelmemişti.