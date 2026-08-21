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Jochen Tittmar

Çeviri:

Julian Alvarez transfer pazarlığında çılgın bir dönüş! Atletico Madrid'in geri adım attığı öne sürülüyor - ama yalnızca özel bir şartla

La Liga
Transfers
Atletico Madrid
Barcelona
Arsenal
J. Alvarez

İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'ya göre Atletico Madrid, ayrılmak isteyen Julian Alvarez'e transfer için artık yeşil ışık yaktı, ancak Barcelona ile bir anlaşmayı ihtimal dışı bırakıyor.

Buna göre Colchoneros cephesinde, aylar süren görüş ayrılıklarının ardından 26 yaşındaki hücum oyuncusunun teknik direktör Diego Simeone'nin kadrosunda kalmasının artık uygulanabilir görünmediği yönünde bir kanaat oluştu.

Buna rağmen Atletico yönetimi, aniden ortaya çıkan müzakere isteğini sarsılmaz bir şartla ilişkilendiriyor: Barcelona'dan doğrudan lig rakibi hiçbir koşulda onay almayacak. Böylece dünya ikincisinin öncelikli hedefi gerçekleşmeyecek.

Barça'nın son haftalarda başkent ekibine sunduğu tüm teklifler derhal reddedildi. Atletico kulüp yönetimi, görüşmelere girmek yerine adeta bıkmadan usanmadan sözleşmede yer alan 500 milyon euroluk serbest kalma maddesine işaret etti.

Julian AlvarezGetty Images

Julian Alvarez, görünüşe göre Arsenal'e gitmek istemiyor

Bununla paralel olarak Premier League'e transferin kapısı da belli ki aralanıyor. Habere göre İngiltere şampiyonu Arsenal, Alvarez'i yoğun şekilde istiyor ve kulübün yeni tutumu doğrultusunda böylece transfer için izin de almış durumda.

Ancak bu senaryo şu anda oyuncunun vetosuna takılıyor. Forvet, Londra'ya gitmeyi reddediyor ve bunun yerine bir süredir birçok İspanyol medyasının aktardığı bilgilere göre zaten anlaşma sağladığı Barcelona'ya transfer konusunda ısrar ediyor. İlk temasın yılın başında kurulduğu belirtiliyor.

Julian AlvarezGetty Images

Julian Alvarez ile Atletico Madrid'in arası neden bozuldu?

Çatışmanın kökeni daha da eskiye dayanıyor. Alvarez'in anlatımına göre Atletico yönetimi, şubat ayında Arjantinliye yaz aylarında uygun bir teklif gelmesi halinde kulüpten ayrılmasına sözlü olarak izin verileceği garantisini vermişti.

Bu sözün tutulmaması ipleri kopardı. Alvarez, Dünya Kupası'nda sonunda huzursuzluğu kamuoyuna taşıdı ve bir transferin hem kendisi hem de Atletico için en iyi seçenek olduğunu söyledi.

İşte bu açıklamalar taraflar arasındaki ortamı sert biçimde daha da gerdi. Madrid'deki yetkililer henüz birkaç gün önce kamuoyu önünde santrforu hiçbir koşulda göndermeyeceklerini söylese de, görünen o ki süregelen baskı şimdi fikir değişikliğini zorladı. Ancak durum hâlâ çıkmazda, çünkü Alvarez'in gelecek planlaması Camp Nou'ya transferi öngörmeye devam ediyor.

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