Bir basın raporu, bugün salı günü, Barcelona'nın Atletico Madrid'in şikayeti nedeniyle para cezasına çarptırılmasının ardından oyuncusu Julian Alvarez dosyasıyla ilgili sürpriz bir adımda karar kıldığını belirtti.

Davanın kökeni, Barcelona'nın Atletico Madrid ile Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli forvet Julian Alvarez ile anlaşmaya olan ilgisine dayanıyor. İspanyol raporlarına göre, söz konusu sözleşme 500 milyon euro değerinde bir serbest kalma bedeli içeriyor.

Atletico, Katalan kulübünü, oyuncunun sözleşmesi sürerken onunla iletişime geçmek ve onu kendi tarafına çekmeye çalışmakla suçladı; bu temasların, oyuncuyla müzakereye ilişkin düzenleyici kurallara uyulmaksızın kısıtlamalar getiren sözleşmesel koruma dönemi içinde gerçekleştiğini öne sürdü.

İspanya Federasyonu, Barcelona'ya yalnızca 602 euro para cezası verilmesine karar verdi; bu, komik olarak nitelendirilen bir ceza oldu.

Kendi cephesinde "Marca" gazetesi, Barcelona'nın İspanya Federasyonu'nun verdiği para cezasını kabul etmeyi reddettiğini ve bu cezayı ödemeyeceğini belirtti.

Katalan kulübü, miktarın "cüzi" olduğunu düşünüyor, ancak ahlaki ve prensip gereği bunu ödemeyi reddediyor; zira davranışının doğru olduğuna inanıyor. "Marca" gazetesi, Barça'nın para cezasını iptal ettirmek için karara itiraz edeceğini doğruladı.

Barcelona kulübünün ofislerinde, para cezasının "gülünç" olduğunu kabul ettiler; miktar Barça büyüklüğünde bir kulüp için son derece cüzi, ancak ödemeyi reddediyorlar.

Elbette bu, miktar nedeniyle değil, herhangi bir hata yapmadıklarına inandıkları için; bu yüzden bu cezaya ve bu davayla ilgili diğer tüm cezalara itiraz edecekler.

Katalan kulübü, Julian Alvarez ile olan iletişiminin usulüne uygun olduğunu ve Atletico Madrid'in forvete olan ilgisi hakkında doğrudan bilgilendirildiğini vurguluyor.