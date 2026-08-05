Julian Alvarez nedeniyle: Atletico Madrid, Osimhen'e kapıyı kapattı

Basına yansıyan haberler, Türk ekibi Galatasaray'ın yıldızı Nijeryalı forvet Victor Osimhen'in bu yaz transfer döneminde İspanyol kulübü Atletico Madrid'e önerildiğini ortaya koydu. Bu adım, oyuncunun "Rojiblancos" formasını giyme yönündeki güçlü isteğini yansıtıyor.

"Club Auria" sitesinin haberine göre, aracılar 27 yaşındaki Osimhen'in hizmetlerini, Avrupa futbolunun günümüzde en öne çıkan forvetlerinden birini kadrolarına katmaları karşılığında 75 milyon euro bedelle Atletico Madrid yönetimine önerdi.

Habere göre Osimhen, "Wanda Metropolitano" statında oynama hayalini gerçekleştirmek için yıllık maaşında bir indirim kabul etmeye hazır olduğunu gösterdi.

Nijeryalı forvet, Türkiye'de yabancı mukimlere ilk yirmi yıl boyunca tanınan vergi muafiyetinden yararlanarak Galatasaray'da şu anda yüksek bir maaş alıyor ve bu durum net gelirini gözle görülür şekilde artırıyor.

Osimhen, Türk kulübüyle 2029 yazına kadar uzanan bir sözleşmeyle bağlı.

Bu adım, oyuncunun teknik direktör Diego Simeone'ye duyduğu açıkça ilan edilmiş hayranlığı da doğruluyor. Osimhen, geçen ocak ayında takımının Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşılaşmasının ardından Arjantinli teknik adamı övmüş ve şöyle demişti: "Ona hayranım, her zaman teknik direktörünün bir hayranı oldum. Onunla iki kez karşılaştım. Hücum ağırlıklı bir tarzda oynuyorlar ve net bir kimlikleri var."

Şöyle devam etmişti: "Teknik direktör uzun yıllardır burada, bu yüzden oyuncular onun oyun tarzına alışmış durumda. Oynadığımız maça çok hayran kaldım, çünkü Atletico dünyanın en iyi takımlarından biri ve onlarla berabere kalmak doğru yolda olduğunuzu gösteriyor."

Oyuncunun açık isteğine rağmen Atletico Madrid, şu anda bu büyüklükte bir transferi tamamlamak için gerekli mali likiditenin bulunmaması nedeniyle sunulan teklifi reddetti.

Kulübe yakın kaynaklar, Osimhen'in üstlenebileceği teknik rolün, halihazırda Arjantinli Julian Alvarez'in oynadığı rolün aynısı olduğunu açıkladı.

"Rojiblancos" yönetimi Alvarez'e tamamen sahip çıkıyor ve onu satmayı düşünmüyor; bu da Nijeryalı yıldızla anlaşma seçeneğinden vazgeçilmesinin ek bir nedeni oldu.

Osimhen için gelen teklif yalnızca Atletico Madrid ile sınırlı kalmadı; haberler oyuncunun İspanyol ekibi Barcelona ile İngiliz kulüpleri Arsenal ve Tottenham'a da önerildiğini belirtti.

Tottenham, 55 milyon euroyu aşan resmi bir teklif sundu; ancak Galatasaray yönetimi, forvetinden vazgeçmek karşılığında 75 milyon euro talebinde ısrar ettiği için, mali beklentilerini karşılamayan bu teklifi reddetti.